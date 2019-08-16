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北市托嬰中心涉隱匿腸病毒！7名疑似個案僅通報2名

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▲▼北市托嬰中心涉隱匿腸病毒挨罰。（圖／翻攝自龍江媽咪托嬰中心官網）

▲北市托嬰中心涉隱匿腸病毒挨罰。（圖／翻攝自龍江媽咪托嬰中心官網）

記者洪巧藍／台北報導

北市龍江媽咪托嬰中心傳出隱匿腸病毒事件，北市衛生局今（16）日說明，調查該托嬰中心近期共有7名疑似腸病毒幼兒病例，但僅通報2名，經了解為認知落差造成，考量為初犯，僅依照《傳染病防治法》處分3000元罰款，後續也需繼續輔導追蹤腸病毒疫情控制情況。

北市衛生局疾病管制科專員余燦華受訪表示，自7月開始陸續接獲家長通報龍江媽咪托嬰中心有腸病毒案例發生情況，隨後派員行調查，該托嬰中心收有18名幼兒，7月19日至29日期間陸續有7名腸病毒疑似案例，但僅有22日通報2名的記錄。

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余燦華指出，現場了解托嬰中心人員對於通報規範認知有所落差，已通報的2名幼兒為經醫師診斷判定為腸病毒，其餘屬於有症狀的疑似個案；然而依規範，只要發現有疑似個案就應該在時限內進行通報。

依據規定，政府公告腸病毒流行期間，公私立高級中等以下學校、幼兒園、補習班、課後照顧服務中心及托嬰中心發現其學(幼)童有疑似手足口病、疱疹性咽峽炎或腸病毒感染案例時，應於發現時起48小時內傳染病通報系統通報。若違反規定可依據《傳染病防治法》處分3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。

余燦華表示，考量該托嬰中心為初犯，已經處分3000元罰款；並且已經完成相關通報程序，衛生局則會持續輔導並且了解相關疫情控制情況。

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