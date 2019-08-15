龜頭紅腫、破皮！竟是糖尿病惹禍...他喊冤「沒亂來」下體卻痛炸

▲患者罹患糖尿病，導致生殖器破皮、反覆發炎紅腫，不敢就醫。（圖／李綜合醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中46歲的陳先生，近期因龜頭紅腫、搔癢及破皮疼痛，自行當藥局買藥膏來擦，但症狀仍反覆出現，由太太陪同就醫。患者自述是固定且單一性伴侶，但平日多尿易疲憊，且有糖尿病家族史，加上抵抗力與免疫力低下，造成包皮龜頭發炎感染。呼籲民眾遇到「糖尿病」加上「私密問題」不敢啟齒，只會讓問題更嚴重！

大甲李綜合醫院泌尿科主任吳紘岳表示，患者就醫時，血糖值高達385mg/dl，並在尿液檢查出現尿糖，對方才驚覺自己罹患糖尿病，導致「反覆性包皮龜頭炎」。隨即轉介至新陳代謝科門診接受胰島素注射及口服藥治療，病患於一個月後血糖穩定控制下來，下體發炎也因而改善慢慢痊癒。

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糖尿病衛教師鄭惠文表示，近期在糖尿病衛教室收案衛教過程中，發現患有「反覆性包皮龜頭炎」讓許多中年患者難以啟齒。所謂「包皮龜頭炎」是指包皮及龜頭處產生急性或慢性發炎，常見於包皮過長、包莖、衛生習慣不佳未清潔乾淨而導致細菌感染，其次高血糖會使糖尿病患抵抗力與免疫力低下造成發炎感染，其它如性行為受傷感染、接觸性皮膚炎或性病等，皆可能會導致包皮龜頭炎。

▲血糖控制不佳，導致下體反覆發炎，物以為是性病。（圖／達志／示意圖）

另一位61歲鄧先生的案例，因血糖控制不佳飯後血糖328mg/dl，糖化血色素10.9%，糖尿病藥物未規律服用，他抱怨半年內已到泌尿科門診看過兩次，都是因為包皮龜頭處都紅腫、破皮龜裂及排尿疼痛，吃完抗生素及擦完藥膏後，沒多久便會再出現相同症狀。

鄭衛教師與泌尿科醫師討論後，判斷個案的病症都是因高血糖所導致，唯有將血糖控制穩定才能解決反覆發作的惱人問題。經過新陳代謝科陳昱瑋醫師調藥，再搭配衛教師與營養師叮嚀的規律運動、用藥，以及血糖自我監測與飲食控制後，鄧姓病患的糖化血色素已降至5.9%，之前惱人的困擾也就不藥而癒了。

鄭惠文指出，許多男性病患對於生殖器官出現病症時經常無法坦然面對，原因是害怕與性病畫上等號，多數患者總是私自買藥自行處理，也因此而延誤就醫治療，反而讓症狀更加劇，鄭衛教師呼籲民眾對於專業醫護人員無需感到害羞及遲疑，應放心求助醫師及醫護人員，早期診斷找出病因並安心接受治療，才是正確觀念。