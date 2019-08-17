紅蚯蚓爬肚皮！孕媽「狂擦乳液」防妊娠紋...醫開4大絕找自信

▲懷孕5~6個月，孕婦的肚子會因為急速擴張而產生妊娠紋。（圖／CFP）

記者謝承恩／綜合報導

現在的孕婦的體重控制多半與醫師配合良好，但生完體重恢復後，隨之而來肚皮的鬆弛與妊娠紋卻常令媽媽們欲哭無淚。雖然大家都說，妊娠紋是媽媽愛的印記，但這些佈滿在肚皮上的條紋，卻也讓媽媽們失去自信。

同樣身為媽媽的台中醫美診所副院長曾雲璿表示，身邊的孕媽咪們經常問她如何減少妊娠紋，她說，產前靠體重控制，產後靠運動保養，但大家經常忘記，其實還有醫美可以幫助妳找回自信。

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真皮層急遽擴大 導致妊娠紋產生

談起妊娠紋，大家馬上聯想到的應該是淡紅色的蚯蚓狀紋路佈滿在肚皮上。而問起妊娠紋的形成原因，曾雲璿醫師表示，一般來說，媽媽們在懷孕5到6個月後肚子明顯開始變大，此時腹部皮膚會被急速擴張，若是拉扯超過真皮層的膠原蛋白纖維和彈性蛋白纖維能承受的程度時，就會斷裂形成妊娠紋。

產前勤擦乳液按摩 搭配體重控制

那麼到底要怎樣才能夠減少妊娠紋產生呢？很多人會從懷孕三個月後開始擦乳液和按摩。但曾雲璿醫師也提醒媽媽們， 多擦乳液和按摩只能說是可能減少妊娠紋產生，並不代表就不會有妊娠紋。最基本的做法，還是控制飲食避免體重短時間飆升，加上適度運動，來提升皮膚的代謝能力

▲生產後的妊娠紋好難消，可以把握3~6個月黃金期進行醫美療程。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

產後妊娠紋消不掉 醫美是妳的好選擇

曾雲璿表示，經常遇到很多媽媽們產前很努力維持，產後卻一樣有妊娠紋和肚皮鬆弛，但她都會告訴媽媽們不必灰心！在產後，透過醫美來淡化妊娠紋和改善鬆弛也是很好的方法，建議可以選擇以下4種療程來進行改善。

1.銣雅鉻雷射：能夠改善產後腹部表皮暗沈及黑色素沈澱。

2.飛梭雷射：利用熱效應進入真皮層，促進組織汰舊換新，同時加強彈性蛋白，淡化色素沉澱。

3.ESTHER飛針：直接破壞妊娠紋疤組織，並讓修護物質得以深入皮下。

4.電波拉提：利用熱效應深入至筋膜層作用，是非手術方式中，對於筋膜層鬆弛改善較明顯的治療。

把握產後3到6個月黃金時機 與妊娠紋告別

至於產後什麼時間才是進行醫美的最佳時間點呢？曾雲璿醫師建議，產後3到6個月開始是進行醫美療程的好時機。而根據每位媽媽們妊娠紋的狀況不同，適合的療程和進行次數也不同，因此建議要和醫師進行充分的溝通，遵照醫師指示的術後保養方式，才能達到預期中的效果，讓妊娠紋從妳的人生中退場，重新迎接美麗自信的自己。