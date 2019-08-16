游泳消暑！工程師2天後慘變「血輪眼」　醫竟說與「水質」無關

▲游泳消暑！工程師慘變「血輪眼」。（圖／病毒性結膜炎／陳宏吉醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

許多民眾都會趁夏天到游泳池消暑，一名30歲的工程師，日前與朋友游完泳後，下眼皮內側靠近眼角處出現凸起異物，轉動眼球會有刺痛感，2天後眼白更變得通紅一片，猶如「血輪眼」，就醫確診為病毒性結膜炎，還併有耳前淋巴結腫大。醫師表示，游泳感染結膜炎案例並不少見，但與泳池水質無關。

長庚醫院眼科主治醫師陳宏吉表示，病毒性角結膜炎在夏天有微幅增加，但並不一定是在游泳過程中被感染。由於病毒是透過接觸傳染，民眾在游泳前在公共場所觸碰欄杆、毛巾等，再去揉眼睛，都有可能讓病毒竄入眼中。但在游泳過程中，台灣業者皆規定需配戴蛙鏡，「等於幫眼睛裝了防護罩」，阻隔病毒入侵機會。

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「游完泳上岸的那刻才是關鍵。」陳宏吉提到，部分民眾在游泳過程被嗆到咳痰，都會直接吐到池邊排水孔中，若不小心濺到岸邊或扶梯上，就會增加病毒散播機率。而根據他觀察，泳客游完泳無論是撐著岸邊上岸，或者延扶梯離開泳池，第一時間都會將蛙鏡摘掉，過程中容易碰觸眼睛，若環境中剛好有病毒，就容易發生感染。

▲醫師表示，游泳戴蛙鏡就像幫眼睛罩了防護罩，降低病毒入侵機會。（圖／示意圖／取自免費圖庫pxhere）

「引發急性結膜炎的病毒，主要有克沙奇病毒、腺病毒與腸病毒三種。」陳宏吉解釋，游泳後引發結膜炎，還是以腺病毒感染居多，該病毒潛伏期短，同常在半天至2天就會發作，通常都是一眼先有症狀，另一眼在揉眼睛時遭交互感染，若未及時就醫，可能會侵犯到黑眼球，甚至引發永久性的視力損傷。

而小朋友感染腺病毒結膜炎後，症狀更嚴重。陳宏吉提到，腺病毒在小朋友身上，容易產生許多分泌物，「多到在眼睛內側形成保護膜」，因藥物不容易穿透，回診時只能將眼皮翻過來，用棉花棒把膜刮掉。因保護膜多與眼睛粘膜組織結合，「棉花棒通常是白的進去，紅的出來。」就算已點了麻藥，小朋友還是會痛得哇哇大叫。

▲病毒性結膜炎通常是單眼感染，但民眾一揉眼，就會造成雙眼中標。（圖／示意圖／記者趙于婷攝）

夏天游泳在所難免，陳宏吉提醒，若要避免染上結膜炎，在入泳池前，千萬別到處亂摸，戴上蛙鏡前，也要先行洗手，搓掉病毒。

為了避免上岸時沾到病毒，他建議可採「後背式撐起法」，背對泳池邊緣，將手撐在岸上後坐起，且不要馬上摘掉蛙鏡，一定要等到盥洗室洗過手再觸碰眼睛。若不慎感染，也要盡快就醫，醫師會依症狀給予止癢或潤滑藥物，通常點1至2周，眼睛就會恢復正常。