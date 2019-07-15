皮膚缺水小心「乾燥細紋」爬滿臉　醫揭「保濕關鍵」

▲調查發現，女性每天平均使用3種以上保濕產品，但仍有皮膚乾燥問題。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

夏天猛烈的陽光和紫外線很容易讓身體流失大量水份，特別是肌膚若保濕不當，就可能發生「出油、乾燥、紅腫、發癢、毛孔粗大、粉刺痘痘、暗沉斑點」等皮膚問題。皮膚科醫師指出，保濕不足最常見的狀況就是乾燥、粗糙，角質層缺水易造成皮膚炎而引發搔癢、疼痛及灼熱等不適感，甚至產生乾燥性細紋，因此補水關鍵應該是做好皮下組織保濕。

做好保濕是維持皮膚年輕健康的一大關鍵，但根據國內最新一份「女性肌膚保養觀念及習慣調查」結果顯示，超過4成現代輕熟女性，每天平均使用3種以上具備保濕效果的產品，但高達近9成對臉部保濕效果感到不滿意。對此，皮膚科醫師彭賢禮指出，皮膚保濕度不夠，跟環境、保養觀念和時間大有關係。

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彭賢禮說，若保濕不足，角質就無法自然代謝而造成大塊皮質脫落，而調查也發現，為了加強保濕，有64.4%的女性嘗試以化妝水、57.2%會用精華液、54.4%用面膜、53.9%用乳霜保養，但更大的問題是，大家如此重視保濕，卻沒有時間好好進行保養，調查顯示，近6成女性每天保養時間花不到10分鐘。

▲皮膚科醫師彭賢禮強調，皮下組織保濕相當重要。

彭賢禮進一步說明，臉部肌膚表皮層由基底層向外分化與移動，透過代謝過程產生保濕因子，使表面呈現保水狀態，但表皮層含水量是由內到外遞減，分別為基底層、棘狀層、顆粒層及角質層，如果角質層的含水量減少到10%以下，就沒辦法正常分解，進而產生明顯乾燥現象。

彭賢禮強調，保濕要由裡到外，表皮層為肌膚的防禦牆，因此保濕不足表皮層最有感，皮膚乾燥會使角質層含水量不足而受損，造成惡性循環，甚至會出現大塊皮質脫落和乾癢，而過去一般保濕觀念著重於在表皮層補水及鎖水，但應著重裡應外合，除了表皮層保濕外，做好皮下組織保濕才能讓肌膚底層有水份。

而針對皮下組織保濕，彭賢禮建議，一定要補充整體身體水份，但補充水分頂多是讓基底層的水分保持在70%左右的正常比例，多餘水份還是會被代謝排出，因此有需求的民眾，也可諮詢專業醫師後，適度補充玻尿酸，幫助基底層保濕補水。