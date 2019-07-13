奉獻大半人生　比利時、菲國3修女今獲台灣身份證：明年要去投票

▲修女葛永勉（右二）、柴鼐立（右三）、安德蘭（左二）獲內政部、北市民政局頒發台灣的身份證。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

今天起多了三位台灣人修女！多年前飄洋過海來到台灣，奉獻大半人生的天主教聖母聖心傳教修女會修女葛永勉、安德蘭、柴鼐立今（13）日獲頒台灣的身份證，正式成為中華民國國民。安德蘭感動表示此為「無比光榮」，柴鼐立則說，她這輩子都渴望與台灣人打成一片，獲得身份證是相當榮幸且意外的恩寵；被問及明年總統大選會不會去投票，她們異口同聲回應「會」且要選出對台灣真正好的人。

天主教聖母聖心傳教修女會13日日舉辦在台六十週年紀念，在六十年前，一群比利時修女飄洋過海來到台灣，落腳在窮人聚集的萬華，照顧最弱勢、最無人關心的族群，曾創立全台最大的早產兒中心、國內第一所專門的失智老人養護中心，足跡甚至遠至金門、馬祖，救治過無數生命，安慰過許多心靈。

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▲天主教聖母聖心傳教修女會在台六十週年紀念，三位修女取得身份證。（圖／記者黃國霖攝）

來台56年、曾獲醫療奉獻獎的葛永勉修女，來台39年的安德蘭修女，以及在台服務33年的柴鼐立修女，也在13日由內政部、北市民政局頒發台灣身份證，感謝她們將畢生青春奉獻給這片土地。

今年76歲的安德蘭修女是在1972年從菲律賓到台灣，於光仁中小學提供校園輔導諮商服務，她受訪表示，拿到身份證、變成中華民國國民是「無比的光榮」，自己很愛台灣，很愛這裡的人，光仁中小學就是她的家，台灣人都是她的家人。

同樣76歲的柴鼐立修女是安德蘭修女的同學，1971年從菲律賓來台，致力於台灣牧靈臨床關懷教育，今天起成為中華民國國民，她開心說「這輩子就渴望與台灣人打成一片」獲得身份證是相當榮幸且意外的恩寵。她中途曾經派至其它國家服務，都覺得自己代表台灣。

柴鼐立修女也分享，不同於菲律賓人從一開始就很熱情，台灣人比較慢熱，剛開始可能不會馬上很熱情，但在友誼建立之後情感會非常深遠；她說，台灣有很多值得驕傲的地方，成為國民之後希望促進台灣被世界看到。

▲柴鼐立（左）、安德蘭（右）修女取得身份證。（圖／記者黃國霖攝）

高齡83歲的葛永勉修女早在1963年就從比利時到台灣加入聖若瑟醫院團隊，她本身是小兒科專長的護理師，且發現台灣有相當多的早產兒，但因為相關醫療不發達，有些家長也負擔不起相關花費，無奈得任由寶寶自生自滅。葛永勉修女發揮專長開辦早產兒中心，致力於提供早產兒最好的照護。

葛永勉修女現在仍在台服務，雖然平時需要以輪椅代步，但她在永和耕莘醫院與修會間穿梭的身影一直是安定大家的力量。

副總統陳建仁出席活動時表示，聖母聖心傳教修女會往往在最需要的地方，包括早產兒、失智老人的照顧等方面，她們有拓荒者的精神，當人們還沒有看到別人的需要時，她們已經看到、去奉獻犧牲了，並帶出一條美好的道路。

陳建仁指出，感謝天主的大愛，派遣這麼多的修女們來台灣，聖母聖心傳教修女會的修女們人數雖然不多，但所做出來的事，讓千萬人感受到喜樂，帶給台灣無限的大愛。修女們以大愛做小事，但事實上，這些小事其實是一顆顆寶貴的鑽石。