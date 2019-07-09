腸病毒沒放暑假！71型重症再添2例「7歲男童也中標」

▲預防腸病毒必須注意手部衛生，勤洗手，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

除了登革熱之外也要注意腸病毒！疾病管制署今（9）日公布國內新增2例腸病毒併發重症病例，都是感染腸病毒71型，其中還有一名7歲大的男童。防疫醫師表示，雖然5歲以下幼兒屬腸病毒重症高危險群，但年紀大的孩童也仍有感染機會，觀察近期腸病毒疫情趨勢仍略升，沒有因為學童放暑假就下降，提醒家長仍要多加注意。

疾管署防疫醫師鄭皓元表示，上週(6月30日至7月6日)國內腸病毒門急診就診共計16,614人次，疫情仍在流行期且較前一週略升4.7%，但觀察近兩週上升幅度有較平緩；社區腸病毒71型病毒活動持續，且為東區主要流行病毒型別。上週也新增2例腸病毒感染併發重症病例。

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▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案為北部7歲男童及2歲女童，兩人分別自6月18日及19日發病，其中7歲男童陸續有頭痛、發燒、喉嚨長水泡、嗜睡及步態不穩等症狀，2歲女童則有發燒、疱疹性咽峽炎、嗜睡、嘔吐及肌抽躍等情形，經檢驗審查確認感染腸病毒71型併發重症，所幸經治療後兩人病況均改善並已出院。

疾管署統計，今年累計147例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以東部地區檢出為多；以輕症及散發病例為主。至於腸病毒併發重症病例累計18例，以感染腸病毒71型為多(12例)，其他分別感染腸病毒D68型(2例)、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。

適逢暑假期間，孩童如出入人口密集、互動頻繁的場所(如：安親班、托兒所、室內兒童樂園等)，返家或進食前需確實洗手；大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。

一旦發現嬰幼兒有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送大醫院治療。