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每天玩手機到半夜　13歲少年「退化成嬰兒」…癲狂用頭撞牆！

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▲▼13歲少年常熬夜玩手機，竟引發自身免疫性腦炎導致智力受損，退化如嬰兒。（圖／翻攝搜狐健康）

▲13歲小趙常熬夜玩手機，竟引發自身免疫性腦炎導致智力受損，退化如嬰兒。（圖／翻攝搜狐健康）

大陸中心／綜合報導

大陸浙江省台州一名13歲少年，今年年初獲得第一部手機後，幾乎每天都熬夜玩手機到半夜，未料一天在學校突然暴起用頭撞牆，有如瘋癲一般，隨後臉部抽搐不止、喪失意識一般，退化到有如嬰兒的程度，生活不能自理。住院診斷後發現，竟然是手機惹的禍。

浙江台州市第二人民醫院近日在搜狐健康網發表文章，分享這起案例。文中指出，台州天台縣某小學一名13歲學生小趙，雖然成績不算頂尖，但也排名中上，加上父母工作較忙，為了方便聯絡，年初時媽媽買了一部手機送給他當禮物。

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有了手機之後，小趙每天有空就會拿出來滑一滑、玩一玩遊戲。每天睡覺前，也都忍不住瞞著父母玩上一陣子手機才睡覺。不料，一個月前，小趙母親突然收到學校緊急通知說，「小趙媽媽，你趕緊來學校，小趙突然就跟瘋了一樣啊，一直拿頭去撞牆！我們好幾個老師都拉不住啊。」

父母心急如焚地趕到學校，發現兒子的情況變得更糟了，不但全身癱軟站不住，呼喚他也沒有回應，臉上還不斷抽搐。家人不敢耽誤，立刻將他送往醫院治療，未料住院28天後，小趙的情況反而更加惡化，變得有如嬰兒一般不會說話、不會走路，生活無法自理，從兒科看到神經內科再看到風濕科，仍然沒有好轉。

一名熟人知道情況後，推薦父母帶小趙到台州市第二人民醫院；老年科陳文斌主任替坐在輪椅上的小趙做了詳細檢查，再綜合先前的檢驗報告，判斷小趙是因為自身免疫性腦炎引起智力受損，才會出現各種精神症狀和身體症狀。

住院服藥後，小趙的病情很快獲得改善，臉部不再抽搐，說話也有了反應，到了第4天就能認得自己父母了。治療後第12天，小趙已經好轉很多，開開心心地出院了。陳文斌醫師提醒父母，小趙是因為長期玩手機到半夜，沒有好好休息，導致其免疫系統出了問題，才會導致此次情況，因此未來務必嚴格控制孩子玩手機的時間，避免過度沉迷手機。

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