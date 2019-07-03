「胃內肉毒桿菌注射」減重5月　大嬸狠甩肉24公斤

▲吳小姐透過胃內肉毒桿菌注射減重，6個月甩肉24公斤。（圖／中國附醫提供）

記者李忠憲／台中報導

民眾想減重卻管不住嘴巴，或許可以試試「胃內肉毒桿菌注射」胃鏡減重法。45歲吳小姐原已有大嬸級的中度肥胖身材，控制不住嘴巴的她有三高及糖尿病，試過多種減肥方法卻徒勞無功。吳小姐在醫師建議下嘗試胃內肉毒桿菌注射後，5個月順利甩肉24公斤，搖身一變成為辣台妹。

中國醫藥大學附設醫院中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心劉家嘉醫師，3日召開「胃內肉毒桿菌注射」胃鏡減重法成果記者會。簡報中提到，治療超過百例減重病患中，胃內肉毒桿菌注射可有效降低飢餓感，飽足感上升，搭配飲食控制及適當運動，可有效達到減重目標。

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▲劉家嘉與醫療團隊開記者會公布胃內肉毒桿菌注射減重成果。（圖／中國附醫提供）

劉家嘉醫師表示，胃鏡減重是利用一般無痛胃鏡，進行一連串的減重治療，早期的胃內水球就是胃鏡減重方式之一，胃內注射肉毒桿菌是近幾年一直在肥胖界被探討的問題，但至今卻無任何亞洲人的研究成果。她到美國約翰霍普金斯學習胃鏡減重返國後，就受命開啟中國附醫胃鏡減重研究，針對亞洲人種，進行不同歐美之胃內肉毒桿菌注射方式與肥胖之間的研究。

劉家嘉說，醫療團隊經過治療超過百例病患中發現，胃內肉毒桿菌施打在胃部正確部位與使用正確劑量，可改變腸胃道賀爾蒙並延緩胃排空時間，尤其減少飢餓素與促進飽足腸泌素GLP-1的分泌。患者接受治療後，飢餓感能下降，飽足感上升，管住自己的食慾與嘴巴，再配合正確的飲食與運動習慣，的確可以達到降低體重的結果。

她舉例說，45歲吳小姐已邁入中度肥胖，由於無法克制食慾，體重一直無法下降並罹患糖尿病前期、高血脂與脂肪肝。她在接受胃內肉毒桿菌注射後，不到半年就順利減下24公斤，已嫁為人妻的她，瞬間從大嬸進階為輕熟女。

▲吳小姐甩肉24公斤，肚子瘦一大圈。（圖／中國附醫提供）

25歲劉先生因肥胖問題伴隨併發症與無法忍耐飢餓感，前來接受胃內肉毒桿菌注射治療，4個月體重減15.7公斤，且持續6個月，沒有復胖。59歲陳先生在接受胃內肉毒桿菌注射後，4個月內減下16.6公斤，腰圍從36吋降至29吋，讓他瞬間成為歐巴。

▲劉先生4個月減15.7公斤，持續6個月沒復胖。（圖／中國附醫提供）

▲陳先生4個月減16.6公斤，腰圍從36吋降至29吋。（圖／中國附醫提供）

劉家嘉表示，胃內注射肉毒桿菌素來抑制食慾與食量，注射一次有效期大約6個月。副作用部分，一百多位病患裡有1% 在注射後，第一天可能會有輕微胃痙攣，30% 可能會有胃部輕微刺痛感。因為肉毒桿菌素是一種神經毒素，有些特殊疾病患者，並不適合在胃內施打肉毒桿菌素，故建議仍須經過專業胃鏡減重醫師的評估，才知道是否適合接受胃內肉毒桿菌素的治療。

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