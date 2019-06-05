逾90分鐘缺血重損視力　視網膜中心動脈阻塞型眼底中風難防範

▲台南市安南醫院眼科主任徐聖曜醫師指出，一旦發生視網膜動脈阻塞型眼底中風時，常常會導致無法復原的視力喪失造成終生遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名60歲男子，因左眼視力下降衰退來就診，其視力僅能看見眼前2公分處的自己手指，經拍攝螢光攝影時，發現其左眼黃斑部區缺血情況嚴重，以致全部變白無血色，亦產生黃斑部浮腫，為視網膜中心動脈阻塞類型的眼底中風。

台南市安南醫院眼科主任徐聖曜醫師指出，所謂「眼中風」常見的是眼底中風類型，雖眼睛外表看來正常，但視力卻明顯變差，表現症狀為突發性、無痛性，因視網膜血管堵塞故視力急遽喪失。動脈阻塞發生率比靜脈阻塞發生機率更低，但常見的眼白一大片紅，多半是結膜下出血，視力其實並不受影響，並非是俗稱眼中風的眼底中風情況。

請繼續往下閱讀...

▲左眼黃斑部區缺血情況嚴重，以致全部變白無血色，亦產生黃斑部浮腫，為視網膜中心動脈阻塞類型的眼底中風。

徐聖曜主任說，當視網膜中央動脈血管一旦發生阻塞，視網膜內層的血液供應就會中斷，當動脈的血流中斷超過90分鐘，就會造成視網膜神經層不可逆之損傷。



徐聖曜主任說，視網膜動脈阻塞機會雖然比靜脈阻塞低，但對於視力的傷害卻更嚴重且無法回復，最令人擔心的是因為不會痛，所以病人來醫院就診時往往已經超過90分鐘了。動脈阻塞型的眼底中風，眼底表現為視網膜水腫，由於血液供應被中斷，所以視網膜變成白色，黃斑區中心凹區的顏色表現則為「櫻桃紅」。

徐聖曜主任與林欣蓉技師提及有許多可能的原因，會造成視網膜動脈阻塞，最常見原因是血栓及栓塞，危險因子包含高血壓、糖尿病、高血脂、動脈粥狀硬化及心臟瓣膜病變等，故當一旦發生視網膜動脈阻塞型眼底中風時，常常會導致無法復原的視力喪失造成終生遺憾，因此建議有三高等高危險因子的民眾，最好要定期做眼底檢查，視力保健。