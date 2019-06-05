老和皮膚過敏搞混！　醫解析「酒糟肌特點」：這些狀況後會臉紅

▲醫師指出，酒糟肌膚是一種臉部很容易潮紅的皮膚病。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

夏天是酒糟肌族群特別容易發作的季節，但仍有不少民眾不知道如何分辨酒糟肌和過敏性皮膚炎？對此，醫師指出，酒糟有幾個特點，會在喝酒、喝熱湯、曬太陽、泡溫泉、情緒激動或運動過後，臉部容易潮紅、時續性紅斑，好發於青中年，男性較多。

酒糟肌膚是一種臉部很容易潮紅的皮膚病，常常和「敏感性膚質」及「過敏性皮膚炎」搞混。皮膚科醫師陳姿秀指出，「酒糟」又稱「酒渣」，醫學稱玫瑰斑（Rosacea），是一種容易被誘發的皮膚炎，看似不容易改善，其實只要確實避免誘發因子，並以正確的方式照護，就能穩定膚況。

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有些人在曬太陽後、換新的化妝品，皮膚會有紅癢症狀，甚至出現紅疹丘，伴隨難忍的癢感，這些都是酒糟肌表現。陳姿秀說，患者除了臉容易潮紅、過敏，對部份保養品或天氣冷熱變化大時，臉部肌膚會容易刺痛、搔癢，有時會有一些紅色小丘疹及膿皰，甚至因皮脂腺及皮膚組織增生，導致鼻頭紅腫成球狀，通常男性較多。

▲酒糟肌膚患者在泡完溫泉後，容易出現臉潮紅。（圖／免費圖庫）

酒糟肌一般好發於青中年，男女比例約是1比3，皮膚常常偏白，外表乾燥易脫屑，易發生臉部潮紅，且易對許多種保養品及化妝品過敏，且在某些情況下病情容易復發或惡化。

影響酒糟的成因很多！陳姿秀舉例，如血管的異常活性、毛囊恙蟲、個人體質及荷爾蒙有關以及長期服用血管擴張藥物或使用外用類固醇藥膏都可能影響。

酒糟有分先天性遺傳及後天性敏感，要暸解成因，才能針對原因治療。陳姿秀說明，輕微的酒糟可使用外用藥物，但在紅斑較為嚴重時，建議使用非類固醇的外用免疫調節劑，口服藥物則是以四環黴素類的抗生素及維他命A酸為主，若不想長期依賴抗生素，也可以選擇雷射來治療。

陳姿秀提醒，當發生酒糟症狀時應立即就醫，讓皮膚專科醫師依每個人不同的狀況，建議適合的治療方式，千萬不可自行至藥房購買藥物治療，尤其是使用含強效類固醇的外用藥物，只會讓酒糟更加惡化。