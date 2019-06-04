腸病毒上週1.1萬人就診「超過警戒值」　疾管署宣布進入流行期

▲腸病毒疫情超過警戒值。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情升溫！疾病管制署統計上週國內因腸病毒門急診就醫已經超過流行警戒值（10500人次），4日宣布進入流行期；觀察近四週容易引起重症的腸病毒71型病毒活動持續增溫，且為東區主要流行病毒型別，提醒民眾注意，家長及嬰幼兒照顧者應落實手部衛生及做好居家環境清潔，一旦發現幼童有腸病毒重症前兆病徵應儘速送醫，以降低重症發生的機會。

疾管署監測資料顯示，上週（5月26日至6月1日）國內腸病毒門急診就診共計11,007人次，較前一週增加9.3%；值得注意的是，包含宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣已超過縣市流行閾值。近期國內社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，近4週腸病毒71型病毒活動持續增溫，且為東區主要流行病毒型別；今年腸病毒71型個案數高於2016-2018年同期，惟以輕症及散發病例為主。

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疾管署再次呼籲，流行期間大人小孩務必正確勤洗手，腸病毒的傳染力極強，嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

今（2019）年累計12例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（6例），其他分別感染腸病毒D68型（2例）、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。