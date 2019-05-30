漫畫家用眼過度「黃斑部病變」視力2.0變0.1　醫傳授自救4招

文／謝懿安整理 圖／pixabay

韓國網路漫畫美女作家貓咪（야옹이）傳出過度用眼，導致黃斑部病變，視力從2.0減退到0.1，不得不停止創作，引起粉絲擔憂。醫師強調，黃斑部病變並非老年人的疾病，只要眼球過勞就會有風險。

人體視覺最敏感處就是黃斑部，它位於眼球正後方的視網膜中心處。患者會逐漸發生中央黃斑部的退化現象，視野出現扭曲、變形。若沒有妥善治療，最終可能導致失明。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山在《康健》專欄指出，因生活型態影響，黃斑部病變已非老年人才有的疾病。

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用眼過度、工作高度依賴光線、長時間暴露藍光和紫外線、高度近視及葉黃素低下等因素，都會促使黃斑部病變提早報到。

3症狀 你可能有黃斑部病變





1. 視力障礙

包括急性視力減退及漸近性視力減退。急性視力減退多為單眼視力突然大幅度下降，漸近性視力減退發展較為遲緩，一段時間內雖可維持相當視力，但時間久後會明顯下降。

2. 視野改變

患者可清楚看到白色或淺色背景上有一輪廓清楚之圓形、橢圓形、卵形或不規則暗點。

3. 色覺異常

部分患者對於顏色的感受產生異常。

陳瑩山建議，可用「阿姆斯勒方格」，簡單測知是否有黃斑部病變。若在檢測過程中發現直線扭曲呈波浪狀，或某個區域模糊不清，都是黃斑部病變的警訊，應盡速就醫檢查。

「若是年紀輕輕就確診，不用太絕望，即早治療有8成可恢復，」陳瑩山說。

避免未老眼睛先衰 專家4招保護眼球

用眼這樣做：

1. 用3C產品時，每30分鐘休息10分鐘

陳瑩山在使用手機等3C產品時，每20分鐘就會將視線移開，讓眼睛休息。他指出，同樣使用1小時，連續使用的傷害比間斷使用1小時來得大。

2. 戴抗藍光、變色鏡片





戴上遇到紫外線能變色、過濾藍光的鏡片。陳瑩山提醒，做好眼睛防曬也很重要，有時天氣陰、霧霾嚴重，陽光看似不強，但紫外線實際上仍高得嚇人。即使不戴變色鏡片，也要隨身攜帶墨鏡，時刻保護眼睛。

護眼這樣吃：

3. 每天餐盤加入一顆蛋、2份綠色青菜

蛋黃含豐富葉黃素、玉米黃素，吸收率又是蔬菜的4倍，容易被人體所使用。深綠色蔬菜如菠菜、空心菜、綠花椰菜等；黃色水果如木瓜、黃西瓜、芒果也有很多葉黃素。

份量來說，一天只要吃到一碟（碗）蔬菜，飯後一份水果，再搭配一顆水煮蛋，就能達到建議攝取量（6～10毫克）。

葉黃素屬於脂溶性營養素，若是從蔬菜中攝取，則建議可以川燙後拌點植物油，幫助體內吸收。

4. 補充Omega -3魚油

沐光臨床營養機構院長程涵宇表示，Omega-3可減少發炎反應，避免視網膜細胞的損傷，有助預防退化性黃斑病變。

2009年澳洲雪梨大學研究發現，每週吃1次魚的人退化性黃斑病變早期程度的病變減少了31%；另外每週吃1～2次富含堅果類（富含Omega-3脂肪酸之堅果，例如腰果、核桃）食物者，減少35%。

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