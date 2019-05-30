複合式手術房多軸式血管攝影　精準定位微創切除肺癌

▲奇美醫學中心胸腔外科醫師陳照坤表示，呼籲民眾對於達到早期診斷第一期肺癌，建議早期治療，以提高肺癌的存活率。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

55歲林女士有大腸癌病史，電腦斷層追蹤檢查發現左側有2顆肺結節位於左上肺及左下肺葉，大小各約0.5及0.6公分，經追蹤一段時間，結節大小穩定沒有明顯變化，因病人家屬有肺癌病史，決定接受胸腔鏡手術切除，術後病理報告兩顆肺結節皆為肺腺癌，屬多發性原發肺癌，術後恢復良好，後續於門診追蹤穩定。

奇美醫學中心胸腔外科醫師陳照坤指出，在台灣「癌症」一直是國人十大死因之首，其中以肺癌為第一名。早期肺癌多無症狀，當病人有症狀來求診時，大部份已經無法開刀根治。近幾年來，因為國人健康檢查意識提高及電腦斷層檢查儀器的進步，愈來愈小的肺結節被發現，其中常見小於1公分的小結節。

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以往針對1公分以下結節處置的作法，不外乎先採取影像學追蹤結節的大小、性質，待其結節大小長到足以進行穿刺或手術切片；又或者是在手術麻醉前，先請放射科醫師做小結節的定位（局部麻醉下，視情況使用染劑或細針穿刺定位），再等候開刀房通知轉送開刀房，進行麻醉及手術切除。

現今使用的癌症分期是美國癌症聯合委員會第8版，肺癌的分期是以1公分來做區分；後者病人需在放射科檢查室、病房及開刀房之間輪流轉送，再加上是在局部麻醉下做的定位，或多或少會有一些不舒服如胸痛等，對較易緊張的病人或老人家，可能加重其焦慮感。因應現今外科手術治療的進步，已由傳統手術進展至小傷口的微創手術，針對肺癌的手術治療也正朝向更精準、微創的治療模式。

2017年，奇美醫學中心建立複合式手術房，先引進新一代的Artis Pheno多軸式血管攝影系統，可與手術床同步連動及全方位多角度的旋轉，執行類似電腦斷層影像，立即取得精確的手術圖像，協助醫師在術前針對小結節做定位，手術中精準切除。

因為複合式手術房的使用，可以減少病人在放射科檢查室、病房及開刀房之間輪流轉送耗費的時間，病人在全身麻醉下進行結節定位，可以減輕其不舒服和緊張感，有狀況或併發症亦可在第一時間進行處理，及時降低病人的風險，達到一站式工作流程的效能。

由於有更精準的影像定位做導引，可以做到小傷口、精準切除，避免犧牲過多健康的肺容量，除此之外，亦有一群病人是以多發性肺結節來表現的，藉由複合式手術室的定位，更可以完成多顆結節同時且精準的微創手術切除，為病人帶來更多的好處。目前奇美醫學中心胸腔外科，從2017年建立複合式手術室至2019年4月底以來，已協助解決近百位病人，完成單顆、多顆或困難定位肺小結節的手術，且微小肺結節最後確診為非常早期的肺腺癌竟高達7成，術後成效都穩定良好。