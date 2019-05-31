你是水腫還是胖？醫傳授「壓這位置2秒」自測…下陷0.2公分慘了



▲想知道自己有沒有水腫？醫師傳授「按這裡」就對了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

女生們對於體重總是「克克計較」！照鏡子時老覺得自己身上多出一坨肉，但你有想過，你微胖的身材，究竟是真的胖還是水腫呢？常常讓人搞不清楚。減肥專科醫師蕭敦仁指出，兩者在定義上差很大，肥胖為脂肪多，水腫則為水分多，想要分辨清楚，他傳授臨床上身體檢查時靠著「超簡單一招」，秒測你有沒有水腫。

減肥專科醫師蕭敦仁在《媽媽好神》節目中分享讓女生們困擾又崩潰的「水腫」，很多人都會把它與肥胖搞混，但在定義上很清楚不一樣，肥胖事實上是肥胖脂肪比例較多，而水腫則是體內水分太多，完全不一樣！而正常人該怎麼分辨是否有水腫體質呢？他指出臨床身體檢查最簡單直接的方法為：按壓小腿脛骨邊的位置，壓下去停留2秒若肌膚立馬彈回，代表非水腫，而凹下去超過0.2公分，就會被定義有水腫。



▲只要按脛骨2秒，若下陷超過2mm就是有水腫。（圖／取自《媽媽好神》Youtube，下同）



蕭敦仁指出，水腫又分生理性及病理性，在內科常看到後者，心臟、肝臟和腎臟通通出問題。而生理性水腫事實上大多因「姿勢」所造成，像是護理人員工作8小時，長時間走動或是久坐無法動，都必須穿著彈性襪，就是怕水腫找上門；第二種則是站崗的憲兵，因為需長時間維持一動作站立，「假設沒穿彈性襪，很多人會暈倒，因為整個水分都在下半身」，因此靠著按壓小腿脛骨旁的肉肉就能簡單測出是否有水腫。

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談完生理性水腫，蕭敦仁分析，病理性水腫也被分為兩類，其一為「凹陷型水腫」，另一則為「黏液型水腫」，前者的肉壓下去後真的會彈不起來，其又依「下陷程度」被分為1～4價，下陷深度為2～8mm。而黏液型水腫則較麻煩，屬甲狀腺機能低下的問題，他曾遇一名60多歲患有甲狀腺機能低下問題的患者，卻自行停藥，結果一就醫不僅被診斷出水腫、腹水，且肋膜腔、心包膜都有積水，費了一番功夫才找到原因並治療。



▲吃重鹹造成水腫的網友，改善方法就是多喝開水排出鈉離子。



究竟該如何預防水腫？蕭敦仁以職業醫學角度分享，建議網友們工作、上課每50分鐘後就起身走動，改善因姿勢不良造成的水腫，起身走走或是倒杯水改善身體循環，還能提升工作效率。至於「已經腫了」該怎麼消腫？他則說若是久站、久坐所造成，睡覺時建議將腳抬高一點，隔天起床就能改善；也建議很多愛吃重鹹、重口味的人要多喝水，幫助腎臟將鈉離子排出，避免鈉離子滯留體內導致水腫，也危害健康。