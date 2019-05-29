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沒跌倒骨頭斷3處！她嚴重骨鬆變「陶瓷娃娃」…醫驚：有高致死率

點評:這個骨鬆也太嚴重了吧…
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腰痛,閃到腰。（圖／記者李佳蓉攝）
▲突然腰痛，就醫檢查竟是腰椎壓迫性骨折。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名年近8旬的婦人，因嚴重腰痛就醫，醫師發現她腰椎第三節壓迫性骨折，在排除跌倒意外情況下，接連出現腰椎第二節壓迫性骨折及右股骨頸骨折，檢查確認患有嚴重骨質疏鬆症，就像個「陶瓷娃娃」般脆弱，在短短8個月內就動了3次手術。醫師提醒，骨質疏鬆症早期僅會疼痛，常讓人覺得忍忍就好，但嚴重時恐有高致死率。

收治病例的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，患者因嚴重腰痛，之前曾在其他診所接受口服藥物治療，但過了2週腰痛仍未改善，還出現雙腿無力。經過核磁共振檢查發現，她腰椎第三節出現壓迫性骨折，椎體嚴重塌陷，椎體高度只剩1/2，骨質密度報告T值（T-score）為－4.9，患有嚴重骨質疏鬆症，因此建議她盡早接受手術。

沒跌倒骨頭斷3處！她骨鬆變「陶瓷娃娃」。（圖／活力得中山脊椎外科醫院提供）
▲婦人因嚴重骨質疏鬆，沒跌倒全身竟骨折三處。（圖／活力得中山脊椎外科醫院提供，下同）

楊椒喬解釋，椎體成形術為透過骨髓針將氣球注射入脊椎體，經由氣球充氣，將塌陷的椎體撐起，並注入骨水泥，以填充因骨質疏鬆引起的壓迫性骨折，並且增強脊椎穩定性，傷口直徑僅有原子筆筒大小，並同時接受治療骨質疏鬆症的藥物注射，她術後復原良好後出院。

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但隔八個月後，婦人再度因腰痛入院接受治療，經過檢查發現，她的腰椎第二節出現壓迫性骨折，骨質密度報告T值（T－score）降為－5.3，沒想到手術後要出院當天早上，她又抱怨右臀痠疼無力，X光檢查發現她的右股骨頸骨折，且住院期間並無跌倒意外。在建議她接受半髖關節置換術後，順利出院。

沒跌倒骨頭斷3處！她骨鬆變「陶瓷娃娃」。（圖／活力得中山脊椎外科醫院提供）
▲楊椒喬院長提醒50歲以上的民眾，均接受骨質密度篩檢，避免成為「陶瓷阿嬤」。

楊椒喬指出，依WHO的診斷標準骨質密度報告T值（T－score）－1.0與＋1.0間，屬骨質密度正常或骨質健康，而該名婦人的骨質疏鬆症已達嚴重程度，因此即便接受治療骨質疏鬆症的藥物注射，但延緩骨鬆繼續發生的效果仍有限。

楊椒喬進一步指出，依統計，50歲以上女性中，每3位就有1位是骨質疏鬆症患者，雖然很普遍，但在沒有發生骨折之前，其實並沒有任何症狀，又有「無聲無息的疾病」之稱。因此只要為50歲以上的民眾，不分男女，均建議接受骨質密度篩檢。透過早期篩檢，早期預防及治療，防止骨質的繼續流失。

關鍵字： 醫藥新聞 骨質疏鬆 骨折 活力得中山脊椎外科醫院 楊椒喬
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