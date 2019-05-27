突手麻腳抽痛！　醫解析「糖尿病5大神經病變」：受傷都不知道

▲糖尿病患者若出現手麻、腳麻等症狀，可能是發生神經病變。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名65歲老翁患有糖尿病，這2年手腳麻感越來越嚴重，腳也感覺木木的，走路像踩在棉花上，不知道地板在哪裡，晚上睡一睡還會抽痛，進一步就醫檢查才發現是糖尿病引起的「神經病變」。醫師指出，目前全國約有200多萬名糖尿病的病友，而神經病變是糖尿病常見的併發症之一，約佔50%。

台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主任廖岐禮指出，神經病變表現可分為正性和負性，常見患者抱怨麻刺感會從腳尖或手指尖開始，慢慢往上延伸，研究顯示也49%患者以感覺變差為表現、34%病患感覺到疼痛，而約有一半的患者可能尚未出現症狀，需靠著神經檢查來提早發現，而負性症狀則是以痛覺及溫覺等感覺變差為主。

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糖尿病神經病變其實可分為「多發性、自主性、顱神經、單一肢體、神經根/神經叢」等5大類病變。廖岐禮強調，治療糖尿病神經病變的重點在於良好的血糖控制和手腳保護，建議要定時檢視手腳是否有傷口、戴手套/穿襪子來保暖，神經病變造成的疼痛不適感，可以藉由醫師處方抗癲癇藥或抗憂鬱劑來改善症狀。

【糖尿病5大神經病變】

1.兩邊對稱多發性神經病變

這種為常出現的類型，感覺異常的分佈就像戴著手套、穿著褲襪，病患會因為感覺變差，容易受傷而不自知，嚴重容易因步態不穩而跌倒。

2.自主神經病變

可能影響包括流汗減少、心臟、消化道和泌尿生殖。容易有姿勢性低血壓而容易頭暈、影響心律可能導致死亡率增加，消化道影響是便秘或腹瀉，泌尿生殖性則是功能障礙、小便困難。

3.顱神經病變

通常影響動眼神經，表現為眼睛周圍疼痛、複視、眼瞼下垂，但是瞳孔功能正常。

4.神經根或神經叢病變

多發生於單側胸椎或腰椎神經，其神經支配的區域出現感覺異常或嚴重疼痛，甚至合併肌肉無力症狀。

5.肢體的單一神經病變

包括正中神經會造成手指及手掌麻木或無力，腓神經則會造成腳板下垂抬不起來。

