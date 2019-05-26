玻璃心慎入！地表「最毒舌星座」Top5超傷　快tag你的OO朋友



▲在你身邊，也有超級毒舌，說話直戳別人心臟的朋友嗎？（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導



生活中總會遇到形形色色的人，有的人說話宛轉，總是左繞右繞讓人抓不到重點；但有的人一開口就能直戳你心，話說得太中肯讓你玻璃心瞬間碎滿地，感覺難以招架嗎？國外網站《Yourtango》就分析5大星座朋友堪稱「最毒舌」，快tag你身邊那個常常不考慮你感受，會嚴厲批評你的人吧！

1.處女座

帶著完美主義來到這世界的處女座，無論對自己或他人都非常挑剔，所以事情一旦有了差錯，或是想法不好，他們會帶著嚴厲批評重砲猛攻，或許有時候這樣太過直白的言論會傷到別人，但大多時候他們都只是就事論事，並非針對個人。

2.獅子座

獅子座平時看起來熱情又慷慨，看起來不太會有太過犀利的批評，一旦事情發展沒有達到他們的期望，讓他們感到莫大的失望，可是什麼兇悍的重話都說得出口，不留任何情面的表達自己的感受。



▲天蠍座所說的話難以入耳，所以千萬別惹他們。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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3.天蠍座

天蠍座非常誠實，有時誠實到可能傷害人。他們在面對朋友時總是帶著鋒利的口吻說實話，就是希望「良藥苦口」可以提供他人自己的想法；對於不喜歡的人，脫口而出更傷人的言論攻擊可是會直接刺穿對方心臟的，所以誰都可以惹，千萬別惹天蠍座。

4.巨蟹座

巨蟹座看起來溫柔又敏感，一旦毒舌起來，那股反差與殺傷力可是會讓人跌破眼鏡，嚇得眾人目瞪口呆！

5.牡羊座

直言不諱的牡羊上榜應該不意外，腦衝的他們常常在不考慮後果的情況下說出重話，所以可能會上一秒還在嚴厲斥責你，但下一秒就裝作沒這件事，還能和你嘻嘻哈哈，讓人滿頭霧水。