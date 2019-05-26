體溫高、愛熬夜...都是蚊子最愛體質　醫推「自製茶飲」改善！

▲蚊子最喜歡「陰虛有熱」的體質，醫師建議可透過食療改善。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

天氣悶熱正是蚊子大軍出沒時刻，醫師指出，「陰虛有熱」是蚊子最愛的獵物體質，這類型的人容易流汗、體溫偏高、喜歡重口味食物、愛熬夜等，該類體質的人往往容易發燥，適合飲用一些偏涼性質的茶，如「桑葚玉竹茶」，燥熱緩解才能避免蚊子找上門。

中醫師周宗翰指出，蚊子嗅覺的刺激最重要，人們呼吸釋出的二氧化碳、汗液中的乳酸、體溫、濕度與皮膚細菌的代謝物等，都是吸引蚊子的誘因，除了體溫偏高，喜歡重口味、油炸、辛辣、刺激性食物以及甜食、飲酒、愛熬夜、不喝水、容易緊張、思慮多的人，也都是蚊子眼中的美食。

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當人體陰虛到一定程度時，便會導致「陰虛生內熱」的發生，更值得注意的是，這類體質者除了容易被蚊蟲叮咬外，皮膚往往也較敏感，一旦被叮咬後搔癢、紅腫症狀也會比一般人嚴重。

周宗翰建議，陰虛有熱體質的人，可搭配一些具有滋陰清熱功效的中藥茶材，如沙參、玉竹、天冬、石斛、枸杞子、桑葚等，自製茶飲來緩解體內燥熱。

另外，也要改善不當飲食及生活習慣，少碰冰涼生冷、燒烤油炸類等容易上火的食物和避免熬夜等。除了對症調理外，若真不慎被蚊蟲叮咬，切勿任意搔抓，可先利用冰塊局部冰敷止癢。

【桑葚玉竹茶】

原料：桑葚30克、玉竹10～15克、500c.c溫水。

做法：將桑葚搗碎後和玉竹一同置於杯中，用開水適量沖泡即可飲用。

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