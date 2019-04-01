孕婦別拒看牙醫！牙周病細菌流進血液可能導致早產

▲余敏甄醫師幫孕婦檢視口腔狀況。（圖／童綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

一名32歲懷孕18周左右的張姓孕婦右下側牙齦紅腫，刷牙時會流血，但怕影響胎兒，不到醫院治療，自行使用鹽水漱口，導致情況越來越糟，還有化膿，就醫檢查發現罹患了妊娠齒齦瘤，醫師提醒，當孕婦罹患嚴重牙周病時，不提早治療，要是細菌從口腔內跑進血液循環系統而引發子宮收縮，有可能導致早產。

口腔醫學部余敏甄醫師表示，當時這名孕婦就診，醫師緊急替張女進行口腔清潔與治療，先減緩疼痛與避免繼續惡化，並開立藥物讓患者返家服用，再安排定期回診檢查，等生產後，再進行更完整的治療。

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余敏甄醫師表示，懷孕婦女因為賀爾蒙變化、飲食習慣改變、進食次數變多、反覆孕吐或孕前就存在的口腔問題等，導致常出現如齟齒、牙髓炎、牙結石、牙周病、智齒發炎或妊娠齒齦瘤等，都是懷孕時期，婦女最常發生的口腔問題，讓孕婦備受疼痛困擾。

余敏甄醫師說孕婦罹患嚴重牙周病時，也可能因細菌從口腔內跑進血液循環系統而引發子宮收縮，有早產的可能，提醒女性千萬別懷孕就不敢看牙醫！

▲余敏甄醫師比著口腔位置，提到孕婦容易罹患妊娠齒齦瘤。（圖／童綜合醫院提供）

余敏甄醫師說，很多孕婦因為擔憂進行治療時會傷害到胎兒，不肯就醫，直到疼痛到無法忍耐時才找醫師診療，如此一來，常演變成更嚴重的狀況，而得不償失。其實孕婦不用害怕就醫，只要選擇專業的牙科醫師進行口腔治療，醫師會選用對孕婦與胎兒皆無傷害的藥物，並且盡量避免X光的使用，以緩和症狀的治療、解決急性發炎等方式為主，直到生產後，再做治療。

余敏甄醫師說，如果有懷孕打算的女性，可在懷孕前先完成口腔相關問題治療（如齟齒、牙周病等），避免懷孕後因賀爾蒙改變導致問題更嚴重而痛苦，目前健保也有提供孕婦每三個月免費洗牙，降低與避免婦女懷孕期間牙齒的不適感。