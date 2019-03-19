61歲俄籍貨輪工程師維修意外斷指　陸海空協力搶救順利接回

▲醫護人員幫MATVEEV慶生。（圖／童綜合醫提供）

生活中心／綜合報導

61歲俄羅斯國籍的MATVEEV先生是貨輪上的機械工程師，這個月11日下午在台中港西北方約44浬處，因為維修意外，左手第二指與第三指遠端指骨斷裂，經台中地方海空陸救援，順利將患者送往童綜合醫院搶救，而隔日恰好是MATVEEV的生日，醫護人員也特地幫他慶生，MATVEEV說，台灣是一個非常友好的國家！

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▲MATVEEV由空勤吊掛救援至清泉崗。（圖／童綜合醫提供）

「斷指」發生當下，船上人員緊急通報請求救援，空中勤務總隊台中清泉崗機場駐地勤務第二大隊接獲勤務指揮中心通知後，即刻派遣機型AS-365N海豚直升機執行任務，返回降落清泉崗機場後，再由機場待命的救護車載運患者與斷指回急診室搶救，為把握黃金時間，整形外科唐仲奇醫師立即安排進行斷指再植顯微手術，手術歷經約5個小時順利完成，接指處恢復良好，住院7天即出院搭機返回俄羅斯家鄉休養。

▲空勤人員拿保存好的斷指（保麗龍箱內）至救護車。（圖／童綜合醫提供）

意外斷指的隔日，恰巧是MATVEEV先生的生日，醫護人員得知這件事情後，為了讓身處異鄉、語言不通的MATVEEV先生感到溫暖，特地準備了一個小蛋糕與醫院紀念品禮物，並由醫護人員一同唱生日快樂歌來為他慶生，祝福他能健康平安。

MATVEEV先生表示，雖然自己只能說一點英文，但從醫護人員的動作與眼神中，可以感受到親切與關心，而且台灣醫療技術很厲害，從意外發生到完成手術只花了半天時間，緊急救援的每個環節都銜接的非常好。三年前也曾來過台灣2次，感受到台灣人的和善與熱心，台灣是一個非常友好的國家。

▲MATVEEV感受到台灣人的和善與熱心，認為台灣是一個非常友好的國家。（圖／童綜合醫提供）

唐仲奇醫師指出，斷指或斷肢的處置是再植手術的關鍵，就是能把握黃金接回時間6至8小時，在時間內將殘肢用乾淨的濕紗布包裹放進塑膠袋內，外層再用冰水降溫，並迅速將殘肢與患者送至醫院進行接合手術，斷指再植顯微手術是經由顯微鏡下放大組織，先將有斷裂的骨頭進行復位固定，再縫合肌腱，然後再接回神經血管，出院後需再進行復健治療，才能慢慢恢復手部功能，所以建議個案返回俄羅斯後仍需到當地醫院接受檢查與復健治療。