中醫師告訴妳　懷孕後這些食物不要吃！

圖、文／嬰兒與母親



懷孕後最想知道的事，就是哪些東西不能吃，以及哪些東西可安全食用？中醫告訴妳，有一些食物和藥材千萬別嚐試，對母體和胎兒會造成傷害；有些藥材則能藥食兩用，讓妳吃對不出錯。

懷孕初期飲食避免過食肥膩與腥羶之物

第一孕期容易發生噁心嘔吐、胸悶不適的「妊娠惡阻」狀況，此時期的孕婦也因為隨著子宮變大而壓迫到膀胱，造成頻尿的狀況。馬偕紀念醫院中醫婦兒科醫師洪晨昕提醒，此時期盡量不要吃太多肥膩與腥羶的飲食，包括太油膩、甜度過高或腥味太重的食物，糖分攝取過多容易造成孕婦有妊娠糖尿病的問題，寶寶也可能因為吸收過多糖分而長成巨嬰，引起孕婦日後生產的困難。所以第一孕期在飲食攝取均衡的前提下，盡量以天然、清淡的飲食為主。

請小心！這些中藥孕媽咪千萬不要吃

孕媽咪肚子裡有小寶寶，吃東西要非常小心，除了以上提及的食物類別盡量別吃，哪些類別的中藥材，對母體和胎兒不利，絕對不可以吃呢？



中藥1：活血祛瘀類

桃仁、紅花、三七、益母草等，這些中藥材活血祛瘀，孕媽咪服用後有流產、滑胎的風險。



中藥2：通經走竄類

皂莢、麝香等，這類中藥，容易造成孕婦氣行逆亂，傷及胎兒之氣，增加滑胎的風險。



中藥3：破氣、耗氣類

枳實、檳榔等。因孕媽咪要供給胎兒血液和營養，母體體質易脾胃虛弱，可能整個人會比較疲累、勞累，加了破氣、耗氣這些藥，會讓孕婦的氣更耗散，也更虛累和疲累。



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中藥4：通利瀉下類

大黃、番瀉葉、蘆薈等，這些中藥比較滑腸、易刺激腸胃蠕動，而孕婦應盡量禁吐、禁瀉，拉肚子拉得太嚴重會影響胎兒，怕有脹氣、脫垂的情形。



中藥5：揮發油、生物鹼類

麻黃等，有發汗的功效，感冒時因熱積在身體、無法流汗排出，可能會使用到麻黃這類中藥材，但孕婦偏向陰虛、血虛體質，盡量別讓她發汗，以免間接影響體內水液的代謝。中醫將水液、津液統稱為陰，孕媽咪本身陰血較虛，耗散太多，對母體與胎兒不好。



中藥6：補益類或辛熱類

人參補氣、鹿茸補陽，懷孕時期身體偏熱，宜避免食用。而屬熱性的附子、肉桂，因孕媽咪身體陰虛、代謝率增加，多吃可能會有口乾舌燥的狀況，如果體內陰液不足，皮膚也會較乾燥，影響水液代謝的狀況。



中藥7：促進子宮收縮、刺激子宮類：

紅花、蒲黃、乳香、沒藥、大黃等，這些中藥會促進子宮收縮、刺激子宮，盡量不要食用。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年3月號。https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=8723