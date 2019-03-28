離不開！男靠「7招冷熱神技」女生秒酥麻　緊抱她耳語：真討厭你



▲不知道怎麼和喜歡的女生拉近距離嗎？（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

文／約會診療室

當我開始使用「推拉技巧」時，根本不相信效果能那麼好，而且竟然少有人知道它的神效。我希望每個還不知道的人，都有機會了解它的奇蹟、它的好。

什麼是「推拉技巧」？

這是一種異常強大的技巧，能把玩兩人之間的互動、曖昧，用來增加吸引力跟性魅力。換句話說，要反覆地表現出「熱情」跟「冷感」兩種態度。

對女孩來講，就像是心情在洗三溫暖，而她們無法抗拒這種令人酥麻的冷熱溫差，藉此你就能為自己加分，這也是散發吸引力跟抱得美女歸的關鍵。想像你一個月沒有做愛或親熱，有一天解放了之後會有多麼爽、多麼滿足，把慾望壓抑了之後再度釋放，這就是的推拉技巧的精髓。

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為什麼要使用「推拉技巧」？

要吸引女孩，就要挑動她的情緒，所以何不讓她為了「你」，心中翻滾著高潮、徘徊在低潮呢？這樣才能創造出性魅力跟吸引力！

對了，其實女孩也會施展「推拉」招數，有人甚至說她們是專家中的專家，這點我不置可否。不過如果有女孩想要對我推推拉拉，我能立刻看穿，而且還會直接說穿她打的壞主意；但如果是她們中了男生的「推拉」陷阱，通常不知道該如何反應，最後會被我們手到擒來。這是因為她們不覺得男人也擅長心理遊戲，如果真有人對她們欲擒故縱，她們只感覺「也許他對我真的沒那麼著迷嗎？！」，因此讓她更心癢難搔、更想要那男人。有許多男人輸在推拉的攻防戰，如果你想要打贏這場勝仗，從約會到交往讓女人對你上癮，強烈建議你參考這支免費影片。

施展「推拉技巧」的時機

隨時都可以使用，但別在床上用，那會讓你成為一個雞歪的男人。請試著揣摩那個正妹的心理：你喜歡這個男的，也嘗試跟他認真培養感情，但他永遠都只跟你打哈哈，那她會多麼在意你。



▲專家教你如何施展「推拉技巧」，讓女生離不開你。（示意圖／CFP）

如何施展「推拉技巧」？

1.要掌握自信心法：要相信你的存在對她而言，就是最珍貴的獎品。如果那正妹嗅到你一絲猶豫或是假掰的氣味，就會認爲你不過在話術她，而她會讓膽敢話術她的人無功而返。

2.要逗趣又有趣，女孩沒那麼容易受傷。

3.稱讚屬於「拉」，而冷嘲熱諷屬於「推」。

4.「推」跟「拉」之間，兩者的比例要拿捏得剛剛好。也就是說，不要告訴女孩她的長相簡直世界醜、世界噁心的，5.接著只稱讚「她的耳環」很美。也切記不要過度嚴厲跟過度溫柔。

6.損人有道。可以利用以下的例子，像是告訴她「你的黑禮服真的超適合你，身材超好！你準備要去告別式嗎？」，另一個例子是「我的天！你的鼻子也太高挺了，剛從韓國空運來台的嗎？」

7.善用你的肢體語言：假設現在你跟不只一個女孩在聊天，先對那個正妹讚美一番，然後稱讚她的閨蜜也很可愛，但同時背對著閨蜜，用大拇指朝著正妹指一指。

使出「推拉技巧」時，以下請勿輕易嘗試：

1.做句點王，當先結束對話的那個。

2.第一次打電話給她閒聊，卻沒有趁機會約她出去。

3.跟她吵架。

4.正要跟女孩接吻時，你卻是避開的那個人。

5.當她對你冷淡時，你也對她還以顏色。

6.批評她。

「推拉」台詞大匯集：

1.我想要跟你在一起，另一個我卻想要逃避這一切。

2.你不是我遇過最酷的女孩，就是我遇過最奇葩的怪胎。

3.你是我聊過最酷的女孩……在過去15分鐘以內！

4.你要不是聰明決定，要不就是花瓶一個。

5.你要是再高一點、再瘦一點，就是國際名模了。

6.抱住女孩，在她耳邊低語：「我真討厭你。」

7.我喜歡你親我脖子的感覺，性感得不要不要的，我認識的女孩中，只有三個跟你一樣這麼會親。

本文經授權轉自：《施展「推拉技巧」，讓女孩離不開你！像是你可以緊抱住女孩，在她耳邊低語：「我真討厭你。」》

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