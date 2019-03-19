退休醫「滴滴尿」驚罹攝護腺癌第3期　一張圖秒懂幾大症狀

▲王銘志為患者規劃以導航式螺旋刀放射治療攝護腺癌。（圖／光田綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

一名77歲林姓外科醫師過去工作忙碌，偶有排尿不順並未多加留心，前年退休後連續數周出現排尿困難、「滴滴落」的狀況，就醫檢查確診是攝護腺癌第3期，醫師考量病況和高齡手術風險，所以直接以導航式螺旋刀放射合併賀爾蒙治療，至今生活正常。

光田綜合醫院放射腫瘤科主任王銘志指出，攝護腺癌早期症狀也不明顯，加上患者生活忙碌，沒意識到自己有異常症狀，後來退休後生活腳步放慢，才警覺排尿困難頻率異常密集，就醫抽血查驗攝護腺特異抗原（PSA）指數超過標準值約40倍，切片確診是攝護腺癌第3期。

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▲攝護腺癌分為4期。（圖／光田綜合醫院提供）

王銘志解釋，攝護腺第1、2期為癌細胞還侷限在攝護腺內，可選擇切除攝護腺或是根治性的放射線治療，但林醫師的癌細胞已侵犯攝護腺周邊組織，同時也考量年紀和手術、麻醉及併發症的相對風險，以及術後恢復時間也較長，最後雙方共同決策不手術，直接做放射線及賀爾蒙治療。

林醫師選擇的影像導航式螺旋刀放射治療，以電腦斷層影像導引對位，精確性可達到1公厘，比傳統放射線治療有更好的劑量分配與保護正常組織，即使是晚期別的癌症也一樣能獲得很好的效果，林醫師經治療一年多，追蹤指數都在標準值下，疾病控制良好。

▲攝護腺癌的症狀包括斷斷續續的尿、尿尿有灼燒感、夜尿、頻尿與血尿或精液帶血等等。（圖／光田綜合醫院提供）

光田泌尿科醫師嚴允和指出，醫學對攝護腺癌致病原因仍不明，但有研究認為與高齡、家庭中有攝護腺癌病史以及生活飲食多吃高脂和肉類有關，另外也有研究指出安全性行為、射精頻率高者，有助降低攝護腺癌機率，但最好的預防方法是定期健康檢查，有頻尿、夜尿、滴尿、尿變細、尿不出來或斷斷續續尿，甚至血尿、血精與骨盆疼痛等症狀，不要害羞，就醫檢查治療才是上策。