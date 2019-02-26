老大郎放尿滴到鞋！積10瓶養樂多的尿　老翁痛到求救

▲台大竹東分院泌尿科張成業主任指出，老人家攝護腺肥大解尿困難，當服藥控制無效不得不手術時，絶大多數病患都視手術為畏途，選擇吃藥得過且過，影響生活品質。（圖／臺大醫院竹東分院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

屆臨退休65歲的李先生，平時喜愛睡前小酌兩杯，原本就解尿不順的他，最近尤於寒流來襲貪杯取暖，結果半夜兩點起床因無法解尿、腹痛難忍，急忙趕至台大竹東醫院急診處就醫，經醫師導尿引流出上千毫升的尿，順利排除李先生的痛苦。

一個正常成人的膀胱, 儲尿量為400 c.c 左右，當積尿在 100-150 C.C 時就會尿意產生, 等到350-400 C.C時則會有「尿急」感。台大竹東分院泌尿科張成業主任指出，老人家攝護腺肥大解尿困難，當服藥控制無效不得不手術時，絶大多數病患都視手術為畏途，選擇吃藥得過且過，影響生活品質。而近年來對於攝護腺解剖學的研究發現，肥大的攝護腺其實類似一個椪柑，肥大的腺瘤就像一瓣一瓣的柑橘肉，由類似柑橘皮的包囊包覆著，正中類似尿道，以往經尿道手術不管是用電刀刮除，還是雷射汽化肥大的良性肉瘤，都容易有手術不乾淨的缺點。

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▲肥大的攝護腺其實類似一個椪柑，肥大的腺瘤就像一瓣一瓣的柑橘肉，由類似柑橘皮的包囊包覆著，正中類似尿道，以往經尿道手術不管是用電刀刮除，還是雷射汽化肥大的良性肉瘤，都容易有手術不乾淨的缺點。



張成業說，近幾年的新技術是經由尿道手術時，沿著肉瘤與包囊交界外進行剝離剜除；將肉瘤完整絞成肉屑吸出體外，僅留下類似橘皮的包囊，達到避免殘留復發並立即恢復輕鬆解尿的優良效果，而且出血量極少，手術又快又完全，民眾不必再視手術為畏途。

由於人口高齡化及平均壽命延長，攝護腺肥大的狀況非常普遍。為改善銀髮族的生活品質，減少夜尿頻尿、急尿殘尿、解尿困難的痛苦，應該尋求泌尿專科醫師的專業經驗，透過醫師詳細諮詢及檢查，依照攝護腺肥大的程度不同而予以個人化的專業治療。

▲左圖為手術前狹窄的攝護腺尿道；右圖為手術後照片。