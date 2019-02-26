骨癌患者福音「鐳223同位素」　3月1日起納健保給付項目

▲「鐳223同位素」能量強、穿透性低，助於治療攝護腺癌骨轉移患者。（圖／馬偕醫院新竹分院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹馬偕醫院為竹苗地區率先引用「鐳223同位素」治療，針對攝護腺癌晚期因骨轉移患者，有效打擊病灶並爭取病患生命延長時間。另外，衛福部也公告將「鐳223同位素」納為全民健康保險藥物給付項目，且從3月1日起生效。新竹馬偕核子醫學科張鈺弘主任表示，鐳223的α粒子能量強、穿透度低，可以有效治療攝護腺癌的骨轉移症狀。

新竹馬偕泌尿科主任李得安表示，由於攝護腺癌早期大多沒有症狀，等到有症狀時又與攝護腺肥大類似，皆有尿急、排尿困難、血尿，因此初期診斷不易，需要透過肛門指診或抽血檢查攝護腺特異抗原PSA指數來篩檢，以及腫瘤切片檢查才能確診。

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▲攝護腺癌治療目標為獲得病患最大存活時間。



攝護腺癌進展緩慢，轉移前很少有症，如果50、60歲左右發病，可視病患身體情況決定是否進行積極治療，如果治療後復發、發現時已擴散，亦或是病患年紀太大無法接受積極治療的風險及副作用，臨床上會採用荷爾蒙治療來控制腫瘤。使用荷爾蒙治療的初期反應大多不錯，但約2至3年後，腫瘤會產生抗藥性，此時通常會合併骨轉移，病患常苦於骨轉移所導致的疼痛，傳統上，這類病人的治療方法為化療或者是第二線荷爾蒙治療，但這些藥物治療的效果大多不盡理想。鐳223 同位素治療是較新發展用來治療這些產生去勢療法抗性的攝護腺癌之病患的骨轉移病症。

當發生癌症骨轉移，轉移部位易引起疼痛，也容易發生病理性骨折情況，攝護腺癌發生骨轉移且尚未轉移至其它內臟器官病患，經過去勢治療後情況未改善時，病患可考慮使用「鐳223同位素」治療。核子醫學科張鈺弘主任表示，鐳223釋放出的α粒子具有能量強、穿透性低特性。經靜脈注射，藥物抵達骨頭後能殺死骨轉移癌細胞，減少對周圍正常組織的傷害。目前常見副作用為腹瀉、噁心、想吐等症狀，也有部分患者在施打完後有白血球、血小板降低等副作用，因此注射前都會先進行血液檢測。

▲攝護腺癌確診三步驟：直腸指診、PSA指數、腫瘤切片。

由於鐳223特性，病人施打完後即可返家不需隔離，且能正常進行人際交流，不用擔心輻射汙染情形。如藥劑未被人體吸收完全，則會透過腸胃道排出體外，因此患者如廁後應多沖兩次水，落實洗手概念。另外，因放射線對精子生成有潛在影響，如果有生育打算的患者，建議在治療期間與治療後6個月內應避免行房。

目前鐳223有效治療攝護腺癌引起的骨轉移現象，療程為每4週注射藥物，共需進行6劑注射。核子醫學科張鈺弘主任說明，此治療方式不僅能改善生活品質，也能延長存活率。另外，衛福部也公告新增鐳223全民健康保險藥物給付項目及支付標準，且將在3月1日起生效，相信對病患來說是很大的福音。泌尿科主任李得安表示，攝護腺癌是男性老化容易碰到的疾病，如果有尿急、排尿困難、血尿等症狀，應盡快就醫檢查，提早確認病症才能對症下藥。

何謂鐳-223治療

鐳223 (Radium-223 dichloride)是一種放射性治療藥物，病患從靜脈注射藥液，用以治療合併有症狀的骨轉移且尚未有臟器轉移的去勢抗性攝護腺癌(castration-resistant prostate cancer)。

該治療含有放射性物質鐳-223，由於擬似鈣離子，而鈣是骨骼的主要成分而且也為建構新骨骼所需，是全新不同於化學治療及賀爾蒙療法的α粒子放射藥品，能作用在攝護腺癌骨轉移部位，藉由α粒子很強的放射線能量幫助殺死骨骼部位的癌細胞，且因α粒子的範圍小於100微米，因此可將周圍正常組織受到的傷害減至最低。

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