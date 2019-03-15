揪心盜汗且一度命危　罕見腎上腺瘤在作怪

▲宜蘭53歲呂姓病患右腎上腺上，長出一顆直徑達6公分的腎上腺嗜鉻細胞瘤（圖紅圈處），不斷分泌過量的腎上腺素，導致一度命危。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

腎上腺素適度分泌，能讓人體達成超乎一般水準的反應，但過度分泌，則有可能造成心髒衰竭甚至死亡。宜蘭一名中年婦女月前因嘔吐、休克送醫急救，經檢查發現是少見的腎上腺瘤，分泌過量的腎上腺素導致身體無法負荷，所幸腎上腺瘤經摘除後病人已脫離險境，復原狀況佳，住院2個月後，15日院方為她舉辦康復分享會，祝她康復出院。

羅東博愛醫院表示，53歲呂姓病患1月上旬，因胸痛、呼吸喘送醫急救，到院前一度失去呼吸心跳，經轉送該院後，施以心肺復甦術2分鐘後心臟恢復循環，但仍呈現休克肺水腫狀態，該院心臟血管中心緊急為她裝設葉克膜並給予適當的強心劑，從鬼門關前搶救回一條寶貴性命。

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經分析電腦斷層，泌尿外科主治醫師王旭翔、許家豪發現，病因在於呂女右方腎上腺上長出一顆直徑達6公分的腎上腺嗜鉻細胞瘤，不斷分泌過量的腎上腺素，導致一度危及性命的嚴重併發症。

在呂女脫離葉克膜後，醫療團隊耗時5小時，小心翼翼阻斷與腎上腺瘤連通的血管，並切除該腎上腺瘤；雖然少了一側腎上腺，但不至於影響日常生活。經規律復健，呂女現已逐漸康復，重回生活正軌。

呂女說，她自2018年6月，便常夜間盜汗驚醒，更常無預警突發頭暈、揪心感、胃痙攣，甚至一口氣喘不過來，一個上午發作數回，短則2至5分鐘，長則10分鐘，看遍各科卻都找不出病因，令她苦不堪言；2018年底至今年初較少發作，她原以為康復好轉便不以為意，怎料這次竟嚴重發作。

「腎上腺嗜鉻細胞瘤像顆不定時炸彈，可能隨時大爆發。」泌尿外科許家豪醫師表示，腎上腺嗜鉻細胞瘤在腎上腺瘤中僅占5%，實屬少見，最大特點便是不斷分泌腎上腺素導致人體不適，常見的病徵如高血壓、頭痛、胸痛、心悸、出汗和臉色蒼白。

由於腎上腺嗜鉻細胞瘤沒有普遍好發年紀和族群，醫師提醒，一般民眾更應具備病識感，在身體出現不尋常警訊時早一步就醫；若已知自己有腎上腺瘤，則建議即時就醫動手術處理。

心臟內科醫師、羅東博愛醫院副院長雷孟桓表示，腎上腺嗜鉻瘤又被稱為「偉大的模仿者」，因其展現的病徵常讓人誤以為罹患心臟疾病，以致延宕療程，存活率極低；今有賴本院內科正確診治、外科及時治療，合作下才成功為病人保命。

同樣為腎上腺嗜鉻細胞瘤典型案例，曾在2007年出現大篇幅報導，當年星座專家「星星王子」也因罹患該病導致心臟功能受損；羅東博愛醫院表示，此次動員籌組跨心臟內科、心臟外科、新陳代謝科、加護醫學科、泌尿外科等單位的醫療團隊，給予病人即時且精準的治療，治癒康復，化險為夷，不只令醫療團隊振奮，更足見該院具備24小時處理重度級急救傷病患的能力。