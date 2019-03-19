減肥成功後卻更容易復胖？全民瘋的生酮飲食究竟是什麼



▲全民瘋的生酮飲食究是什麼，能減肥還是更容易復胖？（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）



生活中心／綜合報導 影、圖／播吧







隨著全民對健康的意識提升，網路上也流傳各式各樣的減肥方法。但是你知道嗎，在資訊不齊全的情況下，反而越減越重，甚至還會造成身體不必要的負擔。究竟大家瘋迷的生酮飲食是什麼？真的能有效減重嗎？就讓蒼藍鴿仔細分析給你聽吧！



生酮飲食究竟是什麼？

以科學的觀點來解釋現今醫學界對生酮飲食的主流看法，生酮飲食的概念就是飲食中的碳水化合物必須非常的低，反而以蛋白質跟脂肪作為身體能量的主要來源。所以在生酮飲食裡，日常生活中的飯、麵食、麵包、地瓜、馬鈴薯等等，這類常見的主食是幾乎不能碰的。取而代之的是大量肉類跟脂肪，如雞胸肉、培根、牛排等。



人類的身體是以葡萄糖為主要能量來源，而葡萄糖的源頭主要就是碳水化合物。所以今天假如我們從飲食生活中剝奪碳水化合物後，就會逼身體走另一條能產生能量的備用路徑，就是將脂肪代謝成酮體，以作為身體能量的來源。同時身體也會啟動糖質新生這個機能，將脂肪或蛋白質傳換成葡萄糖，以維持血糖。





▲一般均衡飲食和生酮飲食的比例差別示意圖（圖／取自社團法人台灣國際生命科學會）



生酮飲食就能減肥嗎？還是會復胖？

當飲食轉換成以脂肪為主的模式時，因脂肪本身為較難消化的物質，會容易帶來飽足感跟膩感，這樣的特性反而能讓整體讓量的攝取減少，因此有助於減肥。然而，很多人大魚大肉吃到熱量超標，卻也本末倒置了。短時間的生酮飲食對減重是有幫助，除了要精準估算熱量，還要堅持「每天生酮飲食並至少數個月的時間」。如果沒有紀律性的生酮飲食，因為人體代謝的關係，反而會比一般人更容易胖！







▲減肥示意圖（圖／取自pixabay免費圖庫）



生酮飲食存在爭議



生酮飲食需要攝取非常大量的脂肪，因此好脂肪的選擇變得非常重要，如：魚、雞、堅果等等，如沒有特別挑選脂肪，長時間下來反而可能會增加新血關疾病的風險。



而2017一篇發布在權威期刊「營養」的文獻中指出，生酮飲食的確可能對肥胖或是地而型糖尿病的患者有效，但是這些作用常常維持不久。且這種飲食對於心血管的保護力還存在許多爭議，其因是相關研究的進行時間還很短。想嘗試的人務必還是跟專業醫生先做討論了解，畢竟每個人身體的狀況都不同。別為了想瘦身而造成身體上不必要的負擔，得不償失啊！



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