預防愛滋有「吃的保險套」　性行為內服外用雙重保護

▲台灣愛滋病學會推出定期篩檢、正確用藥和保險套內服外用概念。（圖／台灣愛滋病學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

降低愛滋感染風險，除了安全性行為、使用保險套之外，現在還有一種被稱為「吃的保險套」的暴露前預防用藥（PrEP）。疾病管制署統計，國內去年新通報愛滋感染人數比前一年下降逾兩成，更是十年來首度出現逆轉，愛滋病醫學會認為，政府自2016引進並實施PrEP公費計畫，在疫情逆轉中扮演關鍵角色，而PrEP不只能直接保護使用者，也可以降低HIV病毒的傳布。

台北榮總醫學研究部教授林錫勳指出，根據疾管署最新數據，去年國內新通報愛滋感染人數共1993人，比前一年大幅降低超過2成，更是近十年來首度出現負成長。不過另一方面，研究數據也推估，國內目前還有五千多人不知道自己感染愛滋，恐怕成為防疫漏洞。

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林錫勳表示，「定期篩檢」和「正確用藥」是國際防治愛滋的兩大重點，用藥的部份，除了治療孕婦防止垂直傳染、治療已知感染者避免病毒傳布、針對不小心暴露愛滋病毒者即時給予藥物（PEP）避免感染之外，對於未感染的高風險族群給予「暴露前預防性藥物(PrEP)」也是近年防治愛滋的重點策略之一，研究顯示，PrEP可降低44％至90％的感染風險。

愛滋病醫學會理事長、台大醫院內科部教授洪健清分享台大醫院經驗，從2006年提供匿篩以來，每年平均匿篩人數約2500人，篩檢陽性率平均每年約在3%，自2016年政府推動PrEP公費前驅計畫後，匿篩陽性者即明顯降低，今年在二代PrEP公費計畫上路後，預估還會更低。

▲台灣愛滋病學會理事長洪健清（左）北榮醫學研究部教授林錫勳（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

洪健清強調，篩檢是防治愛滋的第一步，過去篩檢主要是保護伴侶，現在則有另一層積極意義，當發現未感染愛滋，可以夠過保險套以及預防性投藥來提升自我保護。

PrEP的服用方式包含：1、每天服用一顆的長期服用，2、有需求時才服用，事前、事後各需服用兩顆。洪健清說，這兩者的保護效果相當，一般聽起來「有需求時才吃」較為省事，但事實上，這種服藥方式必須在發生性行為2至24小時先服用兩顆，服藥後24小時、48小時各吃1顆，有不少人會於事後遺漏服藥，導致藥物效果打折。

此外，PrEP雖號稱「吃的保險套」，但無法和「用的保險套」相互替代，洪健清說，根據美國疾病管制局資料顯示，未感染者正確使用PrEP，同時搭配保險套或者其他預防措施，有更好的保護效果，此外，PrEP僅能預防愛滋，其餘性傳染疾病仍得靠保險套來防護。

目前疾管署實施第二代PrEP公衛計畫，參與者可獲得一年用藥補助，對象包含愛滋感染者的配偶或性伴侶、30歲以下有高風險行為者兩類，至於不符合該計畫補助對象，只要經醫師評估並確認目前無感染愛滋，即可自費使用。

林錫勳也提到，國際間包含美國、法國、澳洲都有政府預算推動的PrEP計畫；而法國經驗也顯示，光是用於治療一名HIV感染者終身用藥的費用就可以讓20個人吃20年的預防用藥，而實際上預防用藥也不需終身使用，可能只需要幾個月到幾年，也就是說，PrEP除了減少HIV感染之外，也有助於節省醫療支出。