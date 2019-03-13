2種腸胃炎處理方式大不同！　專家分析最正確方法

▲得到腸胃炎時要如何處理最正確呢？（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

吃的食物不乾淨、被細菌傳染都可能會得到「腸胃炎」！碰到上吐下瀉的時候不知道怎麼辦嗎？今天蒼藍鴿醫師要跟大家介紹腸胃炎其實分為兩種，還有碰到不同的腸胃炎時的處理方法！

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▲罹患腸胃炎時，要先確認自己症狀才能對症下藥。（圖／記者黃克翔 攝）

腸胃炎主要會透過「糞口傳染」，許多罹病的孩童經常會忘記洗手，將病毒四處擴散，如果我們也沒有養成勤洗手的習慣，很有可能會把病毒吃下肚。

蒼藍鴿表示，腸胃炎共分為「病毒性腸胃炎」和「細菌性腸胃炎」。病毒性腸胃炎佔最大宗，會有發燒和上吐下瀉的症狀，但是吐的情況會明顯嚴重，而我們最常見的輪狀病毒及諾羅病毒就是造成病毒性腸胃炎的病原體！成年人感染諾羅病毒的機率較高，因為輪狀病毒主要會感染沒有喝口服輪狀疫苗的幼童，對成人的殺傷力並不高。

▲喝電解水避免腸胃炎上吐下瀉造成的脫水症狀。（圖／取自圖庫Shutterstock）

針對病毒性腸胃炎的治療方法，蒼藍鴿則說，上吐下瀉很有可能產生脫水，因此採用「支持性治療」補充足夠的水分和電解質，大約2至3天就能夠退燒，而且症狀會有明顯改善。也可以採用NPO療法，視腸胃炎症狀而定，如果身體不適的情況有些微改善，可以開始吃清淡食物，但要以少量多餐為原則，除了水和益生菌等藥物之外，要盡量避免吃固體的食物！

上述提到腸胃炎容易讓人流失大量的水份和電解質，透過口服補充可以緩解脫水的症狀，例如：喝電解水、蘋果汁等有糖份和離子成分的飲品。

▲細菌性腸胃炎容易讓人拉肚子。（（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

另一方面，細菌性腸胃炎比較容易讓人拉肚子，如果發現排泄物有血絲或黏液則要多加注意，沙門氏桿菌則是常見的病原體。蒼藍鴿也建議到大醫院進行檢查，看血液裡面有沒有長細菌、評估整體的發炎指數，再決定是否要用抗生素去殺菌。

進行治療之前，必須先確認自己罹患的是哪一種腸胃炎，在一開始不舒服時先禁食，清空腸胃裡面尚未代謝的食物，不過還是要記得補充水分，飲食也要以白飯、粥及白吐司為主，從少量多餐開始，再慢慢增加進食量！

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