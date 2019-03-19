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睡一覺「感冒就好了！」睡眠0元療效曝：大腦會幫忙排毒

點評:睡覺好處多多~~
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▲▼感冒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一夜好眠可以避免感冒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／楊定一

你知道睡覺是身體的天然抗氧化劑嗎？只要一夜好眠就能抗發炎，不容易感冒。大多數人應該都經歷過，只要有點感冒的症狀，再加上一個晚上睡不好，隔天就真的感冒了。反過來，就算已經有些微感冒的徵兆，經過一晚好睡，感冒症狀也會自然消失。透過睡眠，身體好像能重新整頓自己。

在睡眠期間，身體會放鬆，趁著系統運作降下來，才有時間和空檔讓身體從各部位排出廢物。這些各式各樣的廢物，都要從細胞裡面釋放出來，然後再透過淋巴和血液循環排放出去。

如果我們睡不夠，腦部會累積各種代謝的產物。這些物質會和重要的生物大分子反應，進而傷害腦部的細胞。楊定一博士在《好睡》書裡提到，如果我們要抗氧化，不能只從食物補充，最好是運用身體本來就有的天然抗氧化機制，也就是睡眠，降低身體發炎，避免疾病產生。深睡時，代謝的速率會下降，讓這些氧化物質的生成減緩，進而讓腦部可以清除已經產生的自由基，這可以說是一種對腦部的先天保護。

▲▼蔬果串。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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▲抗氧化可以靠睡眠和食物補充。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

睡覺時，腦部的排毒運作——膠淋巴系統

身體會透過淋巴和血液排除廢物，而腦部也有一套自己的淋巴系統。在腦部，有一個額外的排除廢物的機制，就像是在腦細胞裡有一個全面的潮汐作用，透過腦內液體的漲落，真正深入到腦內每一個細胞去清潔。這個系統稱為「膠淋巴系統」（glymphatic system）。

▲▼ 腦部淋巴系統。（圖／天下生活出版 提供）

▲腦部淋巴系統。（圖／天下生活出版 提供）

腦內含有一個透明的液體叫腦脊髓液，就像這張圖的淺藍和深藍區域所示，環繞著腦和脊髓的組織。過去，我們會以為這個液體最多只是作為保護腦和脊椎的緩衝，就像用水溫柔地捧住腦，免得這麼柔軟的組織在頭骨裡摔壞了。沒想到，等我們睡著了，這個液體還會大量進入腦組織，就好像在沖洗白天頭腦運作累積下來的廢物。

最重要的是，腦部的這個清理系統在睡眠時的效率比醒著時高出60%。腦部的清理程序，大部分都是在夜裡睡覺時發生。這個過程會讓腦細胞和細胞之間的液體量加倍，並且帶到腦內的深處，等於在腦中造出一套臨時的運河系統。就像威尼斯的運河，把城裡的每個角落都連接起來。不同的是，威尼斯運河是人造的系統，而腦部的是天然的系統。

我們清醒的時候，腦細胞之間液體的流動是受限的，是等我們睡著後才開始流動，從腦部移除代謝的廢物。沖洗後，還會將廢物堆積到靜脈週邊，透過頸部的淋巴系統把它帶走。腦部膠淋巴系統的重要性，是透過液體的流通，我們才可以達到徹底的淨化，甚至休息。這也是為何睡得好，身心就能被療癒的原因。

本文摘自《好睡：新的睡眠科學與醫學／楊定一博士／天下生活出版

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

關鍵字： 好睡新的睡眠科學與醫學 楊定一 天下生活出版 生活寶典 睡眠健康 排毒 淋巴系統 抗氧化
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