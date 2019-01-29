把髒東西清乾淨！3大器官靠「7妙招」排毒...你每餐都吃啥？



▲平常就要好好保養肝臟、肝臟和膀胱，才不會等到出問題就來不及了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你有好好照顧自己的身體嗎？對身體來說，肝臟、腎臟和膀胱都是相當重要的器官，就算你有2個腎，也並不代表你就可以無視自己的健康狀況，一定要多加注意。對此，國外網站《Bright Side》就提供7個可以幫助3個器官排毒的妙招，像是少喝飲料、做凱格爾運動和冥想等等都上榜，趕快跟著做吧！

《Bright Side》提供幫助肝臟、腎臟和膀胱排毒的7種方法：

1.減少攝取鹽分和飲料

雖然充滿鹽分的食物和飲料已經悄悄成為日常飲食的一部分，很難避免，但是實際上，你應該要「適量地」攝取這些食物。Scott Miller博士認為，像是咖啡、飲料、鹽分高或是非常高蛋白質的食物都應該要攝取少一點，或是每隔幾天就要幫身體進行排毒。



▲不管是咖啡、飲料或是其他鹽分高的食物，都應該要「適量」攝取。（圖／記者李毓康攝）



2.多喝水／茶、多吃蔓越莓

你可以在日常飲食中添加更多水果和蔬菜、多喝水和茶，幫助降低體內的毒素，像是綠茶、薑茶、水、蔓越莓或是褐色海藻。

3.服用維生素

許多維生素都有助於維持腎臟的健康，像是維生素B－6、ω-3脂肪酸和檸檬酸鉀。兒科護士Carissa Stephens表示，上述3種營養素有助於減少得到腎結石的機率，但是要注意了，維生素的攝取量應該要「適當」，否則可能會造成反效果。



▲雖然攝取維生素確實能為身體帶來好處，但也不能吃過頭，否則會造成反效果。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.身心健康都要平衡

壓力不僅會讓人煩惱，還有可能會對身體造成傷害，甚至還會影響器官的健康。透過簡單的「冥想」，像是呼吸練習，就可以幫助你控制壓力，而呼吸也能讓全身充滿氧氣。

此外，另一種簡單的治療稱為「水療」，只要用水就能夠緩解疼痛，促進循環系統發揮功能，並讓身心靈得到休息和釋放。

5.嘗試2天的腎臟排毒規則

《Bright Side》提供2天的排毒規則，只要你可以將這些飲食技巧融入生活中，相信一定就可以把身體中的毒素排乾淨。

早餐：一天當中的第一餐，可以先喝一杯簡單的果汁，例如甜菜汁、蔓越莓汁或是菠菜汁。

午餐：到了中午，你也可以再喝杯果汁，搭配一些穀物和水果。

晚餐：一天當中的最後一餐，可以享用一道美味的沙拉；如果你覺得只吃蔬菜有點太過空虛，可以加入一些蛋白質，像是瘦肉和豆腐，再多添加一些水果也可以，但要記得，別一次吃太多。



▲晚餐盡量要吃清淡一點，若是覺得空虛，可以加一些瘦肉或是豆腐。



6.「凱格爾運動」鍛鍊膀胱

Arnold Kegel博士在1948年發明這套「凱格爾運動」，能夠練習骨盆，達到預防女性壓力尿失禁的功效，尤其是在生產或是絕經後；如果你能夠定期做凱格爾運動，就能改善「漏尿」的困擾。

那凱格爾運動該怎麼做呢？你只需要縮緊骨盆底肌肉後放鬆，並重複這個動作30次，站著的時候10次、坐著的時候10次以及躺著的時候10次，每天可以重複這個過程總共3次，但要記得膀胱要是沒有尿液的狀態才能做凱格爾運動，其中當你坐著或是站著做時，基本上都不會有人看見，所以就算是坐在辦公位置上也可以做。



▲做凱格爾運動可以改善漏尿的困擾，就算坐在椅子上也可以做。（圖／達志／示意圖）



7.鍛鍊肝臟

有一些動作也能夠維持肝臟的健康！你可以透過「向上按壓」右側肋骨來感受肝臟，不管是摩擦或是輕輕敲打100次都可以。此外，你也可以嘗試「軀幹扭轉」，每天左右轉動軀幹約15次，這樣就能有效幫助健康維持健康，時間一久，你就會發現肝臟的功能逐漸變好。