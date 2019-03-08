沒有睡眠會有什麼影響？動物實驗睡眠不足下場竟是「這樣」

▲睡覺之前要給身體一些緩衝時間恢復。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

文／楊定一

睡眠有多重要？

我們一般人都不曉得，現代人的生活習慣，很難稱得上正常或均衡。前面也提過，我們五官隨時都受到過度的刺激。我們要明白——再怎麼去追求資訊，還是需要適時踩剎車。倒不是不斷地認為五官要受到愈多刺激才好，甚至還認為沒有刺激就是無聊。我們仔細觀察，現代的社會，不光是人和人的互動加快，就連從電視、廣播、各種媒體加上網路來的資訊，都太多太快了，而且只會愈來愈快。



這種速度，不光讓我們跟不上，還帶來一些負面的情緒刺激，可能讓我們進一步反彈。甚至，就連到了晚上，我們還是不肯消停。還要拿這沒剩多少的休息時間，用各種資訊刺激頭腦，也難怪睡眠不會安穩。我們很難想像自己可以把一切擺到旁邊，交給睡眠。是我們自己把入睡的門檻提得太高，而沒有給身體一點緩衝的時間去恢復。這一點，是我們在追求好睡之前，應該先了解的。

睡眠真的重要嗎？

這個問題，表面看來很簡單。但是，要正確回答，其實要從幾個層面去探討。



首先，最直接的回答，是從生理的層面，也就是——沒有睡眠，會有怎樣的影響？



這種從否定著手的提問方式，是絕大多數科學家和醫師最喜歡的策略，已是最容易切入的。過去幾十年來，分子生物和生物化學的進展，很大一部分是建立在——把一個基因剔除，看看生物體沒有了這個基因的作用，是不是有什麼後果。接下來，也就把觀察到的後果，當作這個基因的功能。我個人年輕的時候，也喜歡用這種取向，在免疫領域得到了相當大的突破。確實，從這種角度，可以發現很多有趣的現象。

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▲沒有睡眠會有怎樣的影響？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

如果我沒記錯，約莫1980年代晚期，美國芝加哥大學的科學家瑞赫夏芬（Allan Rechtschaffen）就開始用實驗室的動物做了一些睡眠剝奪的實驗。他想看看睡眠不足，對生物會有什麼後果。不過，我在這裡要先提醒，如果你剛好沒睡飽，讀到這些實驗步驟，可能會對睡眠不足的痛苦，更加感同身受。實驗是這麼做的：他把花盆倒過來，浮在水上。露出來的花盆底部，大概只比水面高出一公分，而寬度比老鼠的身體還短一些。



我們可以想像，老鼠只要一個不小心，就可能會落到裝滿水的大水槽裡。然而，老鼠只要適應了，野就可以小心地守住這個小平台，不會掉下去，甚至還可以進入一點睡眠。但是，進入「快速動眼期」的睡眠，就不一樣了。這個睡眠階段的一個特色是，全身肌肉特別放鬆。一放鬆，老鼠就落到水裡。水一淹到鼻子，無法呼吸，牠也就醒過來了。

在這類實驗受折騰的小動物，不只是老鼠，還有狗、貓和兔子等。如果是狗，看到狗像睡了，就帶出去遛一遛。如果是其他籠子裡的小動物，就在牠快睡著時拍兩下、逗弄尾巴和鬍鬚、丟東西到籠子裡、搖晃籠子、挪動牠的窩，讓牠不能睡。或者讓籠子前後晃動，動物為了平衡，只好不斷地走來走去，當然也就睡不成了。



為了「人道」一點，有些實驗會在大水槽裡多放幾個花盆，或者多放幾隻動物，讓動物感覺壓力小一點。當然，你也會想到，這樣可以減少「壓力」這個因素對於實驗結果的干擾。這麼下來，最多大概兩、三個星期，這些被迫保持清醒的老鼠，皮膚開始出現傷口，而這些傷口很難癒合。同時，牠們也出現各種壓力反應，包括體溫調控失靈、免疫異常，最後步向死亡。無論動物的大小，結果都是一樣的。

▲缺乏睡眠的動物會出現各種壓力反應。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

到了講究分子和基因的年代，也有科學家透過隨機突變的方式，製造出各式各樣的老鼠、甚至果蠅，而從中篩選出總是想睡的或是幾乎沒有快速動眼睡眠的品種。想透過這些動物去了解——睡太多或是不能做夢，究竟有什麼影響。讀到這裡，你可能已經開始同情這些小動物，為了滿足人類對睡眠的好奇，要承受這些莫名其妙的待遇。你也可能會覺得科學家真是殘忍。但是，類似的事，我們三位作者都做過。其實，早晚有一天都會後悔。但在當時，好像認為為了推動科學的進展，計算矇著頭，也要去做這種實驗。

至於人類，如果被徹底剝奪睡眠，還活得下去嗎？從現代的科學倫理來說，這種實驗是不能進行的。然而，有一種很罕見的先天疾病「致死性家族失眠症」（fatal familial insomnia）可以讓我們知道人完全不能睡的後果。這種遺傳疾病，多半要到中年才會發作。一個人本來好好的，突然再也無法入睡，原因是腦部的prion蛋白質出現了一個突變。這種基因的突變，估計全世界只有40個家族有，到目前為止，也只記錄了大概一百個病例。



雖然說是遺傳疾病，然而我們也不能排除正常基因自己突變的可能。真要說下去，每個人都可能出現這個疾病的。第一個「致死性家族失眠症」的病例，出現在1765年。義大利威尼斯的一位男士，突然之間再也睡不著。一開始，也就是我們都可以想像的失眠。連續失眠幾個星期，患者開始神智不清、出現錯覺和妄想、恐慌和各種恐懼症發作，甚至失智。一般情況下，發病後，可能幾個月內就會死亡。當然，這種疾病是極端的情況。那麼，我們一般人又是如何呢？

▲失眠的極端症狀。（圖／取自Adobe Stock）

我記得在《不合理的快樂》提過一種長期的縱貫研究，只要守住一個可以清楚衡量的因素，找一群人進行長時間的追蹤觀察，就可以用統計方法去分析哪些疾病和這個因素有關。對從事醫學研究的人而言，這些相關性非但對臨床治療是重大的線索，也是提升個人影響力的機會。一般人大概不知道，醫學研究的樣本數愈大，就可以發表再更好的期刊，以後才有機會得到更多的注意和支持。

本文摘自好睡：新的睡眠科學與醫學／楊定一博士／天下生活出版