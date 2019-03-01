溫差大就怕小孩感冒？　醫生曝「這3招」能減少感染！



▲天氣變化大的時候，家長最怕孩子們感冒！（圖／南投醫院提供）

記者陳奕樵／綜合報導

最近天氣忽冷忽熱，溫差變化非常大，醫生就叮囑，民眾帶孩子出遊時，應該注意「勤洗手、在公共場合也要記得戴口罩」！嬰幼兒常常會因為好奇心重，手就會習慣去摸周遭的物品，還會把手吃進嘴裡，看不見的病毒和細菌也就這樣被吃下肚了！醫師就再三強調，家長務必要勤洗手、出門到公共場合要戴口罩，才能為嬰幼兒的健康把關！

如果孩子因為天氣驟變而感冒，除了發燒之外，就屬咳嗽造成的影響最明顯，家長與小孩都無法好好休息，近日有家長反應發現寶寶不僅咳嗽，呼吸時還會發出「咻咻咻」的喘鳴聲，擔心是否氣喘？醫師表示很有可能是嬰兒常見的疾病－急性細支氣管炎導致。

目前駐診於衛生福利部南投醫院的三軍總醫院小兒科呂瑩純醫師就表示，急性細支氣管炎是細支氣管的急性炎症性損傷，通常會由病毒感染引起，這種情況在任何年齡的人身上都有可能發生！不過，嚴重的症狀大多在小於2歲的幼兒。必須要多留意的是，這個疾病對小於3個月大的嬰兒、早產兒或是本身有心肺疾病及免疫缺乏疾病者所產生的症狀會是最嚴重的！

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▲出門記得勤洗手。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

呂瑩純表示，急性細支氣管炎的症狀跟氣喘患者很類似，但兩者致病的機轉不同，幼兒的呼吸道管路較狹小，感染後造成呼吸道組織腫脹及呼吸道內充滿發炎物及分泌物導致呼吸道阻塞，因此才會發生上述家長所說的幼兒呼吸時產生「咻咻咻」的聲音及呼吸困難的狀況。

感染原因最主要是經由接觸到感染者的呼吸道分泌物之後，經由眼睛、鼻子或嘴巴而感染幼兒。因此呂瑩純也叮嚀，不帶嬰幼兒到公共場所、出門要戴口罩還有多洗手（乾濕洗手皆可）就是減少感染最好的方式，也要記得讓孩子擁有足夠且良好的營養攝取，再搭配規律的運動，就能維持健康的身體狀況。