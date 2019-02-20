曾找密醫染C肝！　健保給付C肝口服藥彰醫1個月逾2百人上門求診

▲今年C肝口服新藥健保給付全國限4萬名。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

今年C肝口服新藥健保給付全國限4萬名，1個多月時間，衛福部彰化醫院就有200多位C肝長者尋求治療，其中一名患者說到3、40年前，她身體不舒服找密醫打針，染上C肝，10多年來打了干擾素都沒效，很高興如今終於有辦法擺脫C肝。

彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，早年偏鄉醫療條件不好，看病不方便，密醫橫行，很多人感冒生病總是找密醫看病，在簡陋的設備下打針施藥，針頭消毒不完全，以致於患者感染C肝，還有不少女人生產時透過「血牛」輸了不乾淨的血，或是早年看牙齒，消毒設備不好，也染上C肝，到了現在，成為很多年長者的C肝惡夢。

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▲彰化醫院肝膽腸胃科楊智超主任。（圖／彰化醫院提供）

楊智超說，今年元旦起，只要C肝抗體陽性超過6個月，或是C肝病毒陽性者，即可進入健保口服新藥治療，不像前2年受限於必須達到肝硬化程度才能使用，也因此很多C肝長者上門求治。



66歲住在大城鄉的吳洪美嬌表示，3、40年前他們當地還沒有診所，人不舒服就到附近的密醫處打個針、拿個藥就了事，便宜行事會種下C肝的病根。她發現C肝已經10多年了，前幾年打了干擾素沒效，而自費口服新藥要200萬元，後來雖降到幾十萬元，但還是負擔不起，前年健保給付，她未達肝硬化程度，無法服用，彰化醫院通知今年開始健保降低給付標準，她可以服用了，就趕快來報到。

▲患者吳洪美嬌（中）與施玉燕（右）。（圖／彰化醫院提供）



另一位68歲的施玉燕阿嬤開心到醫院看診領藥，預期3個月療程後，將可擺脫C肝威脅。施玉燕提到，6年前打了12個月的干擾素，失敗收場，終於等到口服新藥健保給付。



楊智超說，C肝易肝硬化，後續更可能罹患肝癌，口服新藥可以阻斷此一進程，治療期2至3個月，副作用低且治癒率達到9成7以上，不像過去干擾素的治療，副作用大且成功率僅5至7成，所以，民眾懷疑自己可能有C肝，應趁早健檢，確診有C肝，也可儘早以口服新藥治療。