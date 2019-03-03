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不想得脂肪肝只能減醣？專家揭露巧克力、酒改善脂肪肝

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▲▼喝酒（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

喝酒其實可以有效改善脂肪肝！（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

文／栗原毅

相信各位已經明白，減醣是避免罹患脂肪肝的有效方法。不過，我相信有更多讀者會想了解，有沒有簡單又能快速減少肝臟脂肪的藥物與方法？ 很遺憾的，醫界並未開發出治癒脂肪肝的特效藥。

不過，目前已經證實，有兩樣食品可有效改善脂肪肝。更棒的是，這兩樣都是各位身邊可見，同時也是大家都愛的食品。那就是巧克力與酒。「怎麼可能有這麼好的事情！ 」相信不少讀者會忍不住像這樣大聲叫出來。

不可否認的，巧克力具有高熱量，是發胖的原因；而酒類長久以來都被認為是引起肝病的頭號禍首。沒想到這兩樣萬惡之首竟一夕之間洗白，一定讓許多讀者感到難以置信。但我說的絕對是鐵錚錚的事實。巧克力和酒的健康功效來自於多酚。凡是關注健康議題的讀者，一定聽過多酚這個名詞。

慢性病導致血液黏稠，容易引發動脈硬化等血管疾病。血液狀態不佳，就會增加罹患中風與心臟疾病的風險。那血液為什麼會變黏稠呢？ 簡單來說，就是血液氧化。血液成分與活性氧結合，就會變黏稠。就像鐵釘生鏽、蘋果切開後放久了變成褐色，都是同樣的化學反應。人類老化的主因也是氧化。

含有預防血液氧化成分的物質稱為抗氧化物質，而抗氧化物質中最具代表性的就是多酚。接下來就由我來仔細說明巧克力與酒的健康功效。

目前已知多酚是植物為了保護自己，避免受到氧氣與太陽光的氧化壓力製造出來的。簡單來說，就像是植物的免疫力。大多數植物都含有多酚，例如葡萄釀成的紅酒含有大量多酚這件事便相當廣為人知。此外，蘋果、柳橙等水果，洋蔥、番茄等蔬菜，以及紅茶中都含有大量多酚。

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▲▼ 巧克力的多酚含量大勝其他食物。（圖／今周刊出版社　提供）

▲巧克力的多酚含量大勝其他食物。（圖／今周刊出版社　提供）

如今已有實驗證實，在所有效果卓越的多酚種類中，可可亞含有的可可多酚具有最強的抗氧化作用可可多酚不僅具有降低血糖值的效果，還能穩定血壓、促進排便。更棒的是，可以有效預防失智症。

可可含量超過七成的黑巧克力，使用大量可可豆製成。仔細檢視成分表，相信所有人都會大吃一驚。黑巧克力的多酚含量遠遠超過其他食物。充分攝取功效最強的可可多酚，自然可以明顯感受到脂肪肝的改善效果。

可可的優點不只是多酚。可可含有不溶性食物纖維木質素，這也是不可忽視的健康成分。可可含量八十六％的高可可巧克力，每一百公克含有十四公克食物纖維。與相同分量的紅豆相較之下，高可可巧克力的食物纖維含量高出許多。

請各位回想一下，我在前面介紹過的理想進食順序。吃飯時先攝取食物纖維，可延緩消化吸收的速度，避免血糖值急速飆高。巧克力正是具有此功效的食品。有鑑於此，吃飯前先吃一塊巧克力，即可同時享受多酚與食物纖維的健康功效，可說是一舉兩得。

此外，曾有患者對我說，只要吃少許黑巧克力就有飽足感，讓他們自然而然的減少了米飯分量。飯前先吃一塊巧克力，以「巧克力優先」作為用餐原則。

本文摘自神奇解救脂肪肝／栗原毅（日本栗原診所東京日本橋院長）／今周刊出版社

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