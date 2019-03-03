不想得脂肪肝只能減醣？專家揭露巧克力、酒改善脂肪肝

▲喝酒其實可以有效改善脂肪肝！（圖／取自免費圖庫 Pixabay）



文／栗原毅



相信各位已經明白，減醣是避免罹患脂肪肝的有效方法。不過，我相信有更多讀者會想了解，有沒有簡單又能快速減少肝臟脂肪的藥物與方法？ 很遺憾的，醫界並未開發出治癒脂肪肝的特效藥。



不過，目前已經證實，有兩樣食品可有效改善脂肪肝。更棒的是，這兩樣都是各位身邊可見，同時也是大家都愛的食品。那就是巧克力與酒。「怎麼可能有這麼好的事情！ 」相信不少讀者會忍不住像這樣大聲叫出來。

不可否認的，巧克力具有高熱量，是發胖的原因；而酒類長久以來都被認為是引起肝病的頭號禍首。沒想到這兩樣萬惡之首竟一夕之間洗白，一定讓許多讀者感到難以置信。但我說的絕對是鐵錚錚的事實。巧克力和酒的健康功效來自於多酚。凡是關注健康議題的讀者，一定聽過多酚這個名詞。

慢性病導致血液黏稠，容易引發動脈硬化等血管疾病。血液狀態不佳，就會增加罹患中風與心臟疾病的風險。那血液為什麼會變黏稠呢？ 簡單來說，就是血液氧化。血液成分與活性氧結合，就會變黏稠。就像鐵釘生鏽、蘋果切開後放久了變成褐色，都是同樣的化學反應。人類老化的主因也是氧化。

含有預防血液氧化成分的物質稱為抗氧化物質，而抗氧化物質中最具代表性的就是多酚。接下來就由我來仔細說明巧克力與酒的健康功效。



目前已知多酚是植物為了保護自己，避免受到氧氣與太陽光的氧化壓力製造出來的。簡單來說，就像是植物的免疫力。大多數植物都含有多酚，例如葡萄釀成的紅酒含有大量多酚這件事便相當廣為人知。此外，蘋果、柳橙等水果，洋蔥、番茄等蔬菜，以及紅茶中都含有大量多酚。

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▲巧克力的多酚含量大勝其他食物。（圖／今周刊出版社 提供）

如今已有實驗證實，在所有效果卓越的多酚種類中，可可亞含有的可可多酚具有最強的抗氧化作用。可可多酚不僅具有降低血糖值的效果，還能穩定血壓、促進排便。更棒的是，可以有效預防失智症。

可可含量超過七成的黑巧克力，使用大量可可豆製成。仔細檢視成分表，相信所有人都會大吃一驚。黑巧克力的多酚含量遠遠超過其他食物。充分攝取功效最強的可可多酚，自然可以明顯感受到脂肪肝的改善效果。

可可的優點不只是多酚。可可含有不溶性食物纖維木質素，這也是不可忽視的健康成分。可可含量八十六％的高可可巧克力，每一百公克含有十四公克食物纖維。與相同分量的紅豆相較之下，高可可巧克力的食物纖維含量高出許多。

請各位回想一下，我在前面介紹過的理想進食順序。吃飯時先攝取食物纖維，可延緩消化吸收的速度，避免血糖值急速飆高。巧克力正是具有此功效的食品。有鑑於此，吃飯前先吃一塊巧克力，即可同時享受多酚與食物纖維的健康功效，可說是一舉兩得。

此外，曾有患者對我說，只要吃少許黑巧克力就有飽足感，讓他們自然而然的減少了米飯分量。飯前先吃一塊巧克力，以「巧克力優先」作為用餐原則。

本文摘自神奇解救脂肪肝／栗原毅（日本栗原診所東京日本橋院長）／今周刊出版社