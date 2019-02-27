想養生正餐改喝蔬菜湯　高雄男吃兩週「酮酸中毒」住院半個月

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高雄40多歲的男子阿偉（化名）為了養生改喝蔬菜湯當主食，沒想到兩週過後卻因為酮酸中毒掛急診，險些丟了性命，住進加護病房半個月才終於改善病況。其實不只蔬菜湯可能導致酮酸中毒，也曾有人每天晚餐都以水果代替，最後也出現中毒現象，治療3天才撿回一命。

▲阿偉想靠喝蔬菜湯養生，結果險些賠上自己的性命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

高醫附設醫院腎臟內科主治醫師林麗玫向《蘋果日報》分享這起案例，阿偉起初是因為胸悶、會喘而就醫，經過檢查發現下肢浮腫，有高血鉀、酮酸中毒的狀況，原來是因為他把蔬菜湯當成主食，連續吃了兩週才會險些喪命，「只吃蔬菜不吃澱粉或其他食物，身體只能以脂肪轉換酮體，而酮體在血液中累積太多的結果就是酮酸中毒。」

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不過，現代人自覺飲食不均衡，部分民眾可能會以水果或單純的蔬食取代正餐，營養師李佳蕙提醒，蔬菜和水果主要提供醣類、維生素、礦物質、膳食纖維等營養，而每份水果的醣類為蔬菜的3倍，如果覺得少吃蔬菜就以多吃水果來彌補，醣類攝取過多，反而會造成血糖偏高、脂肪肝、肥胖等問題。

▲部分民眾習慣以水果取代正餐，大陸杭州一名21歲的男子卻因此吃出「糖尿病酮酸中毒」。

好食課營養師林世航也提到，近年來很受減重族群喜愛的生酮飲食可以分成「飢餓型生酮」和「營養型生酮」，前者透過攝取極低熱量，強迫代謝脂肪產生酮體；後者並不強調大幅降低熱量，而是透過極低碳水化合物的飲食方式，提高脂肪攝取，也能強迫脂肪代謝產生酮體。

林世航說明，這樣的飲食方式幾乎斷絕可消化性的碳水化合物，反而限制許多食物的攝取，可能會造成微量營養素的不足，或發生酮酸中毒的病況，所以民眾想執行生酮飲食前一定要經過專業醫師評估，了解風險後也得持續監控健康狀況，一旦出現頭暈、想吐、嗜睡等現象就要立即停止並就醫。