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菸盒警示圖一點也不可怕？新版「超真實照片」嚇到你不敢抽

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菸品警示圖文。（圖／董氏基金會提供）

▲泰國、澳洲等地區的菸品警示圖文都已更改為85%面積。（圖／董氏基金會提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部於公共政策網路參與平臺公告「更換菸品容器警示圖文」了，將換成真實的「壞死肢端、潰爛口腔癌腫瘤」照片。但董氏基金會仍呼籲，不只是更換圖文而已，一定要推動菸品容器印製85%警示圖文並採素面包裝。

董氏基金會執行長姚思遠表示，菸品容器印製面積85%以上警示圖文，是WHO確認可預防青少年吸菸、促成吸菸者戒菸的政策，菸品容器警示圖文政策要達到菸害防制最佳果效，主要有3大重點，包括警示圖文面積85%並採素面包裝、內容是菸害寫實的呈現、二年需更換一次。

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姚思遠說，先肯定政府終於要執行WHO認可有效的菸害寫實圖片，但更重要的是，台灣菸盒警圖面積只印製35％，超過十年未曾改變，不但面積過小，無警示效果，警示面積更從十年前的全球排名第21名，退至今日全球排名115名，為全球有警示圖文國家倒數第四。

菸品警示圖文。（圖／董氏基金會提供）

▲董氏基金會呼籲，台灣菸品警示圖文應放大到85%。

所謂「素面包裝」不僅把現有的35%警示圖文放大為85%，讓吸菸者對菸害警圖有明確的感受，而且要去除菸品品牌標幟。姚思遠強調，如紐西蘭、泰國、印度、香港等7個國家或地區，其警示圖文面積均已超過85%，但台灣菸品警示圖文10年來面積始終原地踏步。

國際菸害防制學者、美國杜蘭大學名譽教授陳紫郎指出，台灣的菸品警示圖2014年退步為現行的「溫和、不痛不癢」版本，這次終於要更換為菸害寫實圖片，但依據大部分國家的可行作法，警示圖文更新都是自公布日起6-9個月執行，加上現階段僅更換圖片，並擴大警圖面積，自公布日起半年後執行即可，實不需要特別給菸草公司一年的準備時間。

姚思遠強調，台灣菸品容器警示圖文面積太小，菸商相對有很大面積可以做各式各樣的吸引人的標示，希望政府在拼經濟的同時，應以人民的健康為先，盡快修「菸害防制法」，執行菸品容器印製85%警示圖文並採素面包裝。

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關鍵字： 香菸 菸盒 菸品警示圖文 衛福部 董氏基金會 菸害防制法 菸害
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