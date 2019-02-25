想避免成為「老人公害」嗎？先自我測試這6點



▲銀髮族要多多走出戶外（圖／pixabay）



草根影響力新視野 吳娟瑜

有將近6、7位80多歲婦女朋友，每天早上（沒錯！是每天早上）相約去唱卡拉OK，而且是在兩家相連的地方。必須等候唱歌時，就趕到隔壁另一家唱。

一整天唱下來，彷如少女般地嘻鬧，肺活量唱開、飯也吃飽。黃昏時刻，大家才盡興地各自回家。

好友告訴我：「我阿姨說平均一天只要250元，日子很好過。」

另一個案例是taxi driver告訴我的，50多歲的他說：「老媽95歲，三年前，身體病痛很多，常跑醫院，自從她接受我的建議，只吃蛋白質和大量蔬菜，澱粉類減量，結果現在精神好得很，還可以到處趴趴走。」

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聽到以上兩個例子，除了替當事人高興，也為他們的親人，尤其是兒孫輩開心。因為以目前台灣65歲以上人口佔14%的比例來看，老人已逐漸成為全民的壓力，儘管老人們常互相打氣地說：「將來不要成為兒孫的負擔。」可是，如果生活習慣不改、價值觀不調，就算已經安排醫療保險、簽署放棄急救同意書，不知不覺中還是有可能成為家庭、社會的負擔。





為了避免成為「老人公害」，首先自我測試一番吧！看看如下6大原則，自己做到了多少？

一、食：吃得營養又愉快

掌握老人均衡飲食、聽從營養師建議、減少高鹽、高油、高糖，並且接受兒孫勸告，該清淡就清淡。既然要活得久，就要延緩發病的時間，等到真要離開這個世界時也能一路好走。

二、衣：穿得漂亮有精神

穿搭更有色彩些，不要保留灰暗色系，不妨多用地中海色彩，有紅的、黃色、橘的、粉的、綠的等衣著，讓自己身體能量更富足有趣，走在街頭、進到商場，也能帶動朝氣蓬勃的磁場，個人也容易被自己身上的色彩感染而精神奕奕。

三、住：儘量不留守家中

不要常坐在屋內電視機前，不要佔用廁所太久，不要一直在客廳走來走去又唉聲嘆氣。不要讓同住的家人，或是來探望的親友感覺到有壓力而束手無策。

四、行：能走儘量往外走

到公園、到社區中心、到廟口、到義工服務站，不要只想到自己好可憐，而是去看到比自己更需要被幫助的人。讓友誼、笑聲和陽光充滿全身，當開心地回到家，家人極有可能喊著：「歡迎光臨」咧！

五、育：不停地學習，和兒孫「同一掛」

老人最怕聽到兒孫說：「你連這個都不懂。」當我們提起「想當年，我……」，輪到他們跑光光。「不恥下問」在「育」這一環節最好運用。

我自己常常趁孫子們看HBO影集，「不著痕跡」地坐在近旁，並且加入討論行列，必要時還「請教」一番，彷彿就是「同一掛」的人了。

六、樂：不要做一個掃興的人，變成家庭的情緒地雷

一個固執己見、抱怨連連的長輩，不但製造家庭問題，也可能成為社區不定時炸彈。

既然有機會活得更久，儘管有時要服點藥，有時需要跑一趟醫院，就是感謝家人的陪伴，就是感謝醫護人員的照料。

以上六項自我測試，看看自己通過多少項？儘管我們曾經為家庭、社會盡一份心力，但若不想成為未來的「老人公害」，佔盡醫療資源、佔用太多公家設施，造成社會過重的負荷，那麼，此時此刻，一定要儘早自我覺察、自我醒悟，只要逐步修正，就有機會成為人見人愛的「老人公愛」，而不是「老人公害」了。