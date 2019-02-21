聞聞看！身體飄出「7臭味」超危險...口臭竟是睡眠問題害的？

點評: 小編身邊有個朋友超愛喝水～我都覺得他聞起來香香的



▲身體飄出的異味，不僅可能會讓其他人聞到，也可能是身體生病的警訊。（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導

快點聞聞看！就和所有的動物一樣，人類也會產生「不好聞」的體味，聞起來臭就算了，有時候透過臭味也可以提醒你，身體可能有潛在的健康問題。對此，國外網站《Power of Positivity》就告訴大家7種不應該忽視的身體臭味，其中口臭可能和睡眠呼吸中止症有關，而水果味可能是糖尿病徵兆！

7種你不應該忽視的身體臭味：

1.水果味

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雖然「水果味」可能聽起來還不錯，但實際上，這是一個非常嚴肅的問題。當體內缺乏胰島素、血糖快速飆升時，可能就會引起糖尿病併發症「糖尿病酮酸」，一般來說比較容易會發生在第一型糖尿病患者的身上。

當身體無法製造需要的能量時，就會開始消耗脂肪酸，時間一久，就會有酸性物質累積在血液中，身體就會產生水果味。更要注意的是，若是還有出現嘔吐、頻尿和腹痛，就更要趕快去看醫生檢查。



▲身體飄出水果味可能是糖尿病的徵兆，需要多加留意。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.鞋子飄出惡臭味

如果你經常穿某雙鞋子，那雙鞋子的味道一定會比較重一些，但是假如你發現，脫了鞋子的雙腳也會有一樣的味道，就要注意了，因為這可能是細菌和真菌感染的症狀，嚴重恐怕會侵蝕皮膚。

為了避免這種問題，你可以在鞋子中灑一些非處方的抗真菌噴霧，或是直接尋求醫師的協助，找出問題真正所在。

3.排泄物味道十分濃烈

當人體中的小腸無法產生足夠的乳糖酶（一種消化酶）時，就沒有辦法正常消化乳糖，結果乳糖就會直接跑進結腸，而不是應該要去的腸道，這種迂迴的消化就會導致排泄物和放屁充滿惡臭。

如果你發現，自己不管是大便或是放屁都臭到不行，最好要趕快去看醫生，這樣才能確定是否有任何腸道併發症的問題。



▲排泄物或是放屁味道過於濃烈可能跟腸道問題有關。（圖／達志／示意圖）



4.尿味強烈

尿液的味道可能會隨著你攝取的食物而改變，像是蘆筍、咖啡等等。但是，如果有細菌跑進泌尿道，你尿尿的時候可能就會聞到一股「特別糟糕」的味道，而除了味道重之外，若是尿液還帶有混濁和血絲的狀況，就代表可能是泌尿道感染的問題。

對於泌尿道感染，醫師通常都會使用抗生素治療，其他像是補充水分、攝取維生素C和益生菌都有助於預防泌尿道感染。

5.難以理解的口臭

明明已經刷牙、剔牙和使用漱口水了，卻還是無法擺脫口中的異味嗎？也許你可以觀察一下自己是否有睡眠呼吸中止症或是其他的睡眠障礙問題；因為睡眠呼吸中止症患者，通常都會透過嘴巴呼吸，所以口腔會變的過度乾燥，這就是造成口臭併發症的主要原因。

如果你不太確定自己的口臭問題，是不是因為睡眠障礙而引起的，《Power of Positivity》建議，最好給醫師檢查比較安心，這樣才能清楚知道自己的問題到底出在哪裡。



▲口臭是由睡眠呼吸中止症引起的，因為用嘴巴呼吸，整個口腔會變的很乾燥。（圖／CFP）



6.悶臭的汗水

汗水本身就不好聞，但是如果臭過頭，就代表身體可能有出現某些問題。雖然身體的某些部位，像是腋下，本來就會散發出比其他部位還要強烈的氣味，但是如果你發現自己的汗味異常濃烈，可能就是「消化系統」出現問題了。

為了解決這樣的問題，你可以先從日常飲食下手，像是在飲食中添加更多纖維，但是如果你已經這樣做了，問題還是沒有解決，那就請趕快去看醫生檢查，別拖了！

7.私密處周圍有酸味

一般來說，私密處會稍微有點酸酸的味道是正常的，有時候甚至很難聞到，但是，如果你的私密處味道非常酸，或是有魚腥味，那就可能是「細菌性陰道病」帶來的問題。對於30％美國女性來說，細菌性陰道病很常見，而細菌性陰道病通常只要使用處方抗生素或是局部凝膠就可以治療。



▲私密處味道過酸或是有魚腥味，可能就是細菌性陰道病作祟。（圖／記者李佳蓉攝）