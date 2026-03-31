脂肪肝有救了！日醫教「改喝3飲品」：1個月肝功能變正常

▲日本名醫指出，把含糖飲料換成無糖茶、水或黑咖啡，有助於恢復肝臟健康。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人健檢資料顯示，脂肪肝不僅盛行率高，且有年輕化趨勢。食安專家韋恩（楊世煒）引述日本肝臟外科名醫尾形哲的觀點示警：「每天喝甜飲料，你的肝臟在默默哭泣。」尾形哲醫師在門診觀察到一個驚人現象，許多脂肪肝患者僅是將每天喝的含糖飲料換掉，改喝水、無糖茶及黑咖啡，短短1個月後，肝功能就奇蹟般地回到正常值。

韋恩分享尾形哲醫師的指導原則非常簡單，將飲料改喝「這3種」，其餘全部暫停，包括：白開水（氣泡水也可以）、無糖茶（綠茶、烏龍、紅茶）以及黑咖啡。

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許多人疑惑，牛奶和豆漿難道不健康嗎？韋恩說明，牛奶與豆漿含有乳糖或微量糖分，熱量並不低，不應視為一般飲料，若每天當水喝，一樣會讓體重爬升並影響肝臟功能。至於標榜無熱量的「零卡可樂」也被點名不行，尾形哲醫師強調：「『感覺到甜』這件事本身就會刺激食慾，對肝臟和減重都沒有幫助。」

除了換掉飲料，韋恩建議再搭配3件事：

1. 主食減半：白飯、麵包、麵條量減少一半，每餐飯量目標約為「1個超商飯糰（約100g）」。不是完全不吃，而是適量調整。

2. 菜為主、飯為配角：翻轉「吃飯配菜」的傳統觀念，應改以配菜為核心，飯只是搭配。

3. 蔬菜加倍：每日蔬菜目標量應在350g以上（約5～6盤）。不論是炒青菜、蔬菜湯或味噌湯皆可，藉由增加膳食纖維改善便秘，進而減輕肝臟負擔。

韋恩總結這套方法的核心觀念，並非要完全「戒醣」，而是將長期過量的狀態調整回正常。他認為，偶爾放縱沒關係，但要有「量」的觀念，只要日常習慣對了，肝臟自然會恢復應有的功能。