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GSK流感疫苗變色初查無類似通報　食藥署要求4/26前交完整報告

▲▼新北市衛生局通報GSK變色異常流感疫苗。（圖／疾管署提供）

▲新北市衛生局通報GSK變色異常流感疫苗。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署上週公布新北市發現一劑公費GSK流感疫苗出現白色混濁異常，要求同批號剩餘疫苗全面回收封存。食品藥物管理署說明處理最新進度，業者回覆該批號疫苗已供應逾 54 萬劑，尚未接獲其他類似通報，且出廠與封緘檢驗均符合規格；至於產品異常原因，尚在調查釐清中，食藥署要求26日前提交完整調查報告。

疾管署3月24日接獲新北市衛生局通知，當地診所於準備疫苗接種時，庫存葛蘭素史克（GSK）流感疫苗竟有1劑出現白色混濁異常，隨即進行通報，後經食藥署判定為不良品。清查因同批號疫苗還有2642支尚未使用，疾管署26日通知14縣市衛生局即刻封存回收，同批號已接種54萬劑，不良反應通報低於本季流感疫苗不良通報平均值。

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食藥署則表示，截至目前尚未接獲其他批號或同批號有類似通報；當時也已依藥品不良品處理機制，要求廠商於 2 日內回報初步清查結果，並於4月26日前提交完整調查報告，包含清查結果、原因分析及預防矯正措施等。

食藥署指出，根據廠商目前初步回報，該批號疫苗已供應逾54萬劑，尚未接獲其他類似通報，且出廠與封緘檢驗均符合規格；至於產品異常原因，尚在調查釐清中。

國內曾於2018年、2024年分別發生賽諾菲與國光流感疫苗變色異常事件，今年這起則是GSK流感疫苗。根據疾管署統計，本季流感疫苗先後共採購682.9萬劑，至上週為止剩餘約5萬劑。

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

關鍵字： 流感疫苗 GSK 疫苗回收 食藥署 異常事件

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