20歲弟糞便潛血！醫切除「粉色帶莖息肉」驚：這顆養很大了

▲20歲個案的大腸息肉「還帶莖」，醫師坦言這種都養得很久了。（圖／吳宗勤醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

最新癌症登記報告顯示，大腸癌已連續多年位居台灣十大癌症發生人數第2名，且有年輕化趨勢！胃腸肝膽專科醫師吳宗勤分享近期案例，一名年僅20歲的弟弟參與家庭健檢，原本因自認年輕僅做糞便篩檢，沒想到結果呈現陽性。起初他總覺得只是「痔瘡」想逃避大腸鏡，在家人苦勸下硬著頭皮檢查，結果竟發現一顆「超過1公分且有莖」的息肉。

吳宗勤醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，這名患者年僅20歲，平時「不菸不酒，只是微胖一點，在家裡吃為主，沒特別的不良習慣」。沒想到大腸鏡一進去，就看到明顯的息肉。他解釋，通常「有莖」的息肉成長較快、也會比較大顆，「所以有看到莖，息肉都算養得很久了」，所幸切除後結果為良性，推測原因可能與基因有關。

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許多人害怕做大腸鏡，吳宗勤感嘆，「這個弟弟是幸運的，但不少病人選擇了逃避」。他回憶，以前大腸鏡檢查確實辛苦，但隨著醫療進步，現在事前準備已大幅簡化，最輕鬆的情況下僅需「一天的低渣加上一天的代餐包」；瀉藥口感也從「鹹得要死」、「像喝塑膠」改善為像喝檸檬汁。

針對怕痛的患者，現在武器很多，除了麻醉科醫師協助的無痛檢查，還有二氧化碳灌注、換水大腸鏡等技術。吳宗勤呼籲，台灣肝膽腸胃科診所密度高、可近性強，面對糞便篩檢陽性，仍建議辛苦2、3天做完檢查，與其當鴕鳥把疾病拖延到難以處理，不如勇敢面對短暫的痛苦。