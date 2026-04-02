快訊／首例本土H7流感「禽傳人」　彰化男確診匡列33名接觸者

記者洪巧藍／台北報導

國內出現首例本土H7流感個案，疾病管制署今（2）日召開臨時記者會說明個案，是一名70多歲男性彰化鴨農，3月下旬發病，今日專家會議研判確診，目前仍在住院當中，接觸者匡列33人。疾管署長羅一鈞表示，該案感染源仍待查，初步已排除鴨場感染，懷疑可能是候鳥排遺引起，研判為「偶發禽傳人事件」，疫情暫無擴大之虞，將分析感染源通報世衛。

疾病管制署今(2)日公布國內檢出首例本土人類感染H7亞型新型A型流感病例，為中部70多歲男性，從事禽類養殖業，具慢性病史，於3月20日出現流鼻水、咳嗽、全身痠痛症狀，3月22日因發燒至醫院就醫，當日收治住院。影像檢查顯示肺炎，醫師因臨床症狀、檢驗結果及個案接觸史通報新型A型流感，並使用抗病毒藥劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疾管署署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

經疾管署進一步檢驗及基因定序確認為A型H7流感病毒，序列分析結果此H7屬於歐亞譜系，與國內多年野鳥(雁鴨科為主)監測到之A型H7流感病毒相近，但與2013-2019年中國大陸流行之A型H7N9不同，為低病原性禽流感病毒。今日上午疾管署經邀集農政單位及相關醫學、獸醫專家召開會議討論，依檢驗結果研判為人類新型A型流感確定病例。個案目前病況已好轉，持續隔離治療中。

疾管署表示，國內檢出首例本土人類感染H7亞型新型A型流感病例後，衛生及農政單位立即啟動防疫一體聯合行動，執行相關調查及防治工作。

▲▼疾管署說明農衛調查防治措施。（圖／疾管署提供）

衛生單位已由防疫醫師會同衛生局至個案住家、禽場及醫院進行疫調及相關防疫等現場流行病學調查工作，目前掌握相關接觸者共33人進行健康監測追蹤管理，並經風險評估安排3人預防性投藥，其中針對6位家人採檢送驗，檢驗結果皆為陰性；農政單位於第一時間對養殖場進行移動管制，經動物採檢檢驗結果為禽流感病毒陰性。

為釐清感染源，今日專家會議決議，將請農方再針對鄰近禽場擴大採檢和與野鳥協會合作採檢周遭野鳥排遺；此外，疾管署亦將持續與農方合作，取得國內檢出之禽鳥H7病毒之基因序列進一步比對。衛生及農政單位亦將持續加強人類、動物之監測，包括醫療院所呼吸道病毒和流感/新A流肺炎監測、禽場及候鳥主動監測等，並和農方合作宣導禽畜業者個人防護措施及民眾衛教、已和養鴨協會聯繫將無償撥放4-5萬片口罩予養鴨從業人員。

疾管署指出，依現有流行病學調查及檢驗結果，因本案基因分析顯示為低病原性禽流感病毒，未有增加禽傳人風險相關突變，仍為一般禽源病毒，初步評估此案為偶發事件。綜合個案治療後病況已好轉、病毒基因初步分析無增加禽傳人風險的相關突變、禽場檢驗陰性、個案發病後並無其他家人再出現症狀等情形，評估風險可控、疫情暫無擴大之虞。

惟為瞭解本案可能的風險，仍續追蹤接觸者症狀及檢驗結果、進一步分析病毒與追查可能感染源，並啟動農衛雙方人畜共通傳染病風險評估工作小組，進行完整風險評估。疾管署將依據國際衛生條例(IHR)於今日透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

▲國內首例本土H7新型A型流感病例風險評估。（圖／疾管署提供）

依據監測資料顯示，國內新型A型流感自2014年列為第五類法定傳染病後，共累計5例零星個案，除本案，其餘為2017年（H7N9，中國境外移入）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）、2023年（H1N2v）各通報1例，2013年-2014年另有確診4例中國境外移入H7N9個案，接觸者均未感染。

疾管署說明，今日公布個案之H7經序列比對相近之人類病例僅1例，為2018年中國江蘇通報H7N4。個案為68歲女性，具冠心病及高血壓病史，2017年12月25日出現咳嗽、無力、肌肉酸痛等症狀，2018年1月1日因肺炎入院治療，於1月22日治癒出院；個案發病前曾有活禽接觸史，其密切接觸者在觀察期間無出現疑似症狀，該病毒仍屬禽源性，且未對現有抗病毒藥物出現抗藥性。

▲預防新型A型流感，疾管署說明「落實5要6不」。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒，為降低新型A型流感感染風險，禽畜養殖相關工作人員在作業過程中應落實自我防護，於工作結束後落實清消。若出現急性呼吸道感染或結膜炎症狀，應儘速就醫並主動告知醫療人員其職業與動物接觸史，以利早期診斷。民眾則建議於日常生活中落實「5 要 6 不」防疫原則：

「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動

「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。