懷孕9周卻找不到胚胎　醫開刀救罕見子宮外孕：驗孕陽性快就診

▲驗孕陽性應儘速就醫，才能降低高危險妊娠隱憂。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

一名36歲女性自然受孕9周後就診，原本想做人工流產，醫師在手術中卻發現子宮內「完全沒有胚胎」，進一步檢查，才確診為罕見的「子宮肌層內異位妊娠」；醫師說，這類妊娠不易早期發現，若延誤處理，恐增加手術困難，甚至子宮破裂，提醒民眾若驗孕陽性，應立即就醫，才能降低高危險妊娠隱憂。

收治個案的高雄小港醫院婦產科主治醫師陳怡潔說，當時在超音波導引下，為患者進行子宮擴張、吸引，卻始終無法觸及妊娠囊，且影像顯示妊娠囊似與子宮腔分離；經後續子宮鏡檢查，確認子宮腔內是空的，故高度懷疑為肌層內異位妊娠。

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針對此症，陳怡潔說，平常甚為少見，且因胚胎植入子宮肌層內，與常見的子宮外孕相比，辨識難度較高，尤其當患者若同時有子宮肌瘤，超音波判讀更容易受到干擾。

對於病因，陳怡潔指出，該患者經血過多，子宮內有多顆肌瘤，曾接受3次子宮鏡肌瘤切除手術，可能因此增加子宮肌層內異位妊娠風險；她也說，子宮肌肉具延展性，使這類妊娠往往不易在早期被察覺，部分文獻曾記載延遲診斷導致子宮破裂的案例，風險不容忽視，及早確認胚胎位置十分關鍵。

陳怡潔表示，此症治療可依妊娠周數與位置，選擇藥物或手術處理，而此個案因妊娠囊位置特殊，且已發育至9周，最終決定採腹腔鏡微創手術，在超音波定位下切開子宮肌層，取出妊娠組織後再縫補。

針對手術風險，陳怡潔說，最大挑戰在於控制術中出血，須搭配子宮收縮劑及其他止血措施，所幸患者術後恢復順利，未出現任何併發症。

對於未來生育，陳怡潔提醒，由於手術涉及子宮肌層的切開與縫合，日後若懷孕，宜採剖腹產，以降低自然產約1%的子宮破裂風險；她也強調，這類異位妊娠難以預防，女性若驗孕陽性，不宜久拖，應儘速就醫確認胚胎位置，以利及早安全處理。