公司3人藏腦炸彈！老闆「嘔吐後猝逝」　醫驚：2同事瘤還長同位置

▲同公司3人腦中藏動脈瘤，老闆更不幸因動脈瘤破裂而猝逝。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

「這真的是好巧！」聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁日前發文分享，兩名近50歲的好友不約而同因為「頭脹脹的」前來健檢，沒想到竟都在腦血管左邊相同位置（虹吸部）發現動脈瘤。更令人毛骨悚然的是，醫師事後才得知兩人曾是同事，而他們當年的老闆，竟也因動脈瘤破裂在40多歲時不幸猝逝。

陳啟仁醫師指出，這兩位患者因為頭部不適，安排不打藥的MRA腦血管健檢，結果巧合地在腦部虹吸部都長了一顆動脈瘤，且兩人皆選擇自費的「密網支架置放」微創手術。原本患者希望排在同一天手術，方便家人分工陪伴，但因排程太滿才作罷。

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腦動脈瘤罹患率僅4%！醫巡房驚見「職場恐怖巧合」

「原來他們不只是朋友，以前還在同一間公司上班。」陳啟仁在完成治療後與其中一名患者聊天才得知，原來兩名個案的前老闆在40多歲時，某天突然出現「劇烈頭痛、嘔吐」症狀，送到醫院後撒手人寰，當時醫院判定死因極可能是動脈瘤破裂。

這起悲劇讓兩名員工心生警惕，即便後來各自創業打拚，仍對這顆「腦中不定時炸彈」不敢掉以輕心。陳啟仁感嘆，兩名病友都在同部位發現動脈瘤，且連前老闆在內，該公司已有3人中標，比例高得讓醫護同僚忍不住驚呼：「這公司是做什麼的？」

面對「職場環境是否致病」的疑惑，陳啟仁指出，雖然一個公司有3人罹患動脈瘤看似極高，但根據統計，動脈瘤的罹患率約為4%，他認為這起案例應歸類為「真的好巧」。

爆炸性頭痛快救命！醫揭腦動脈瘤「1/3到院前死」

振興醫院心臟內科主治醫師陳冠群曾說明，動脈瘤並非腫瘤，而是腦部某段血管的結締組織結構異常，可能因病毒感染、慢性疾病引起發炎等原因，使得血管變得比較脆弱、鬆軟，當血液流過這段管壁彈性較差的血管時，因為血壓增加，管壁就像「吹氣球」一樣鼓起一包。因此，若是情緒強烈起伏、大環境溫度劇烈改變或服用某些藥物影響時，只要血壓波動大，就容易促使動脈瘤破裂。

榮總一般神經外科主治醫師許秉權於官網衛教內容中提到，腦動脈瘤是腦血管疾病中常見的一種，多好發於40、50歲以上成人，其中女性尤多，與吸菸、喝酒、作息不正常、壓力、血壓不規則控制有關。少數如紅斑性狼瘡等自體免疫疾病或多囊性腎病也伴隨較高的發生機率。

許秉權說明，動脈瘤一旦破裂出血，約有1/3的患者到院前或到院後立即死亡，約1/3呈現重度昏迷及嚴重失能狀況，最後仍有可能死亡。由於動脈瘤破裂會造成「蜘蛛膜下腔出血」，其典型症狀為此生從未經歷過的「爆炸性頭痛」，有時會伴隨頸部僵硬疼痛，類似腦膜炎的症狀。一般約40%的患者在動脈瘤破裂前一週就會經歷這種典型頭痛，民眾如有警覺請盡早就醫檢查。