快訊／首例H7N7流感定序出爐！疾管署確認低病原性　患者今出院

▲國內出現首例本土H7流感「禽傳人」個案，疾管署長羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首例本土H7亞型新型A型流感，疾病管制署今（3）日進一步完成基因定序確認N抗原分型為「H7N7」新型流感。疾管署副署長曾淑慧分析，H7N7屬低病原性禽流感病毒（LPAI），未發現抗藥性突變，對抗病毒藥物仍具敏感性，民眾無需恐慌；該名個案病況也已好轉且檢驗陰性，今日解隔離出院返家。

彰化70多歲男性鴨農確診H7亞型新型A型流感，疾管署昨日與防檢署一同召開臨時記者會公布個案並進行說明，署長羅一鈞昨表示，該個案H7屬於歐亞譜系，比對過往相近人類病例僅1例，為2018年中國江蘇通報H7N4，但是因為病毒量少，尚無法確認N抗原分型，需從痰液檢體進行基因定序分析。

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疾管署今日公布，基因定序出型別為H7N7流感病毒，屬低病原性禽流感病毒（LPAI），未發現抗藥性突變，對抗病毒藥物仍具敏感性。疾管署亦於今日再度依據國際衛生條例（IHR），透過IHR聯繫窗口完成通報此例國內首例本土H7N7新型流感病例至世界衛生組織。

至於該名鴨農，疾管署表示，經臨床治療後病況持續好轉，且連續檢驗均陰性，已於今日解除隔離並出院返家休養，相關接觸者將持續健康監測至4月6日。

疾管署說明，全球自1959年以來已報告逾90例H7N7人類病例，並集中於2003年之前，以歐洲為主，其中僅1例死亡，絕大多數為結膜炎輕症，其後2013年義大利曾報告3例亦為結膜炎輕症，2013年後無新增人類病例。

但持續於禽鳥傳播及演化，我國首例之H7基因分析顯示已與10-20年前的歐洲人類病例H7有顯著差異，而與國內多年來野鳥曾檢出的H7最相近，且未發現禽傳人能力增強之相關突變，研判屬於偶發事件，評估風險可控。

疾管署再次提醒，禽畜業相關工作者應遵守防疫規範，落實穿戴防護裝備及作業後清消。如出現呼吸道或眼部症狀，應儘速就醫並主動告知動物接觸史。民眾亦應遵守「5要6不」原則，避免接觸或購買不明來源禽畜產品，共同維護公共衛生安全。

根據監測資料顯示，國內新型A型流感自2014年列為第五類法定傳染病後，共累計5例零星個案，除本案，其餘為2017年（H7N9，中國境外移入）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）、2023年（H1N2v）各通報1例，2013年-2014年另有確診4例中國境外移入H7N9個案，接觸者均未感染。

▲國內首例H7新型A型流感病例病毒分析。（圖／疾管署提供）

▲國內首例本土H7新型A型流感病例風險評估。（圖／疾管署提供）

▲疾管署提醒禽畜業者防護新型A型流感。（圖／疾管署提供）