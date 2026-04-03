牙齒掉光比較短命？醫揭研究：真正關鍵不是顆數

▲功能牙數量是預測長壽的關鍵指標之一。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

記者趙于婷／台北報導

老了牙齒掉得多，真的會比較短命嗎？日本最新一項針對逾19萬名75歲以上長者的研究發現，影響健康的關鍵，不只是天然牙還剩幾顆，而是口中還有多少顆「能正常使用的牙」。

2025年發表於《BMC Oral Health》OHSAKA研究，分析大阪府190,282名長者，追蹤中位數3.4年。研究發現，比起單純計算健全天然牙的數量，將「健全天然牙（S）」與「已填補修復牙（F）」合併計算的模型，對全因死亡風險的預測能力更佳，換句話說，一顆牙就算曾經蛀過、補過，只要功能還在，對健康的意義仍然不小。

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台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師、顯微根管治療張添皓醫師表示，這樣的結果其實和臨床觀察非常一致，在門診中，長輩最常問的問題之一就是「我牙齒剩沒幾顆了，會不會影響壽命？」但實際評估時，影響最大的，往往不是牙齒少了幾顆，而是還剩下的牙「能不能用」。

張添皓醫師說，有些患者雖然缺牙，但剩下的牙經過治療與修復後，仍能穩定咀嚼、正常進食，反過來，也有人牙齒看起來還在，內部卻早已蛀到深處形成感染，或出現嚴重牙周病，功能其實已大打折扣。

張添皓指出，這正是「功能牙」的概念，也就是仍能穩定咀嚼、幫助進食、維持口腔清潔的牙齒，它不一定是完全沒蛀過的天然牙，只要經過妥善治療與修復，同樣具有相當的健康價值。

研究也顯示，以口中擁有21顆以上「健全天然牙（S）」與「已填補修復牙（F）」者為基準，若完全沒有牙齒，男性死亡風險為1.74倍、女性為1.69倍；若只剩1到5顆，男性為1.51倍、女性為1.35倍。值得注意的是，若將「未治療的蛀牙」也一併計入，這類牙齒不但沒有保護效果，反而可能成為健康的缺口。

張添皓醫師提醒，臨床上真正需要警覺的，往往不是牙齒少了，而是牙齒壞了卻沒有處理，許多深層感染在早期不一定會痛，但當出現牙齦反覆腫脹、膿包，或X光顯示牙根尖出現黑影時，通常代表感染已深入牙根。

他建議，若出現越來越只能吃軟食、習慣單側咬、常常塞牙或牙齦反覆腫脹等情況，都應及早就診檢查，曾補過牙、做過根管治療或裝過牙冠的牙齒，以及牙周病治療後的牙齒，同樣需要持續追蹤維護。