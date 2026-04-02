快訊／「立百病毒」今列法定傳染病！致死率75%　2條件要通報

▲疾病管制署今起將立百病毒列為法定傳染病，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日前印度發生立百病毒疫情，致死率最高可達75%引發關注。我疾病管制署今（2）日正式公告新增立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）為第五類法定傳染病。疾管署副署長曾淑慧表示，這是考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，提高相關警戒以維護國人健康；目前國內尚無確診病例。

疾管署今日發佈醫界通函，宣布衛生福利部自115年4月2日公告新增立百病毒感染症為第五類法定傳染病，疾病管制署依國際相關指引訂定病例定義，籲請醫師於臨床診治如發現符合通報定義之病例，應於24小時內至傳染病通報系統(NIDRS)通報，並依感染管制措施指引進行疑似病例採檢送驗及隔離治療。

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疾管署副署長曾淑慧表示，國內於1月16日預告將立百病毒感染症列為法傳，預告期滿後依照行政程序於今日公布。立百病毒感染症疫情自1998年起發生於馬來西亞、新加坡、菲律賓、孟加拉及印度，全球累計超過750例確診病例，致死率約40%-75%，其中孟加拉及印度迄今持續發生病例，目前尚無核准之治療藥物或疫苗。

曾淑慧指出，現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病之國家包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國；我國自2000年起即已建置立百病毒檢測能力，並自2018年起將立百病毒感染症列為「重點監視項目」以加強病例監測，迄今均無國內確診人類或動物病例。

曾淑慧說，考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，為維護國人健康，降低疾病威脅，將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，以加強系統預警、提升國民防疫意識、迅速動員資源及妥適因應未來可能疫情。

根據疾管署立百病毒感染症病例定義，若符合「臨床條件及流行病學條件」或者「檢驗條件」應進行通報，臨床條件為：

若同時具有急性發燒（≧38℃）和下列任一個條件：

（一）神經系統：頭痛、嘔吐、抽搐、精神症狀(譫妄、意識不清等)。

（二）呼吸系統：咳嗽、呼吸急促。

檢驗條件則是具有下列任一個條件：

（一）臨床檢體分離並鑑定出立百病毒（Nipah virus）。

（二）臨床檢體分子生物學核酸檢測陽性。

（三）血清學抗體檢測陽性。

疾管署指出，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，主要傳染方式為未受防護下直接接觸病豬或其受污染組織、食用遭果蝠（狐蝠屬）尿液或唾液污染的食物，如生椰棗樹汁或受污染水果，以及醫療照護機構、病患家屬及照顧者間之密切接觸。臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

疾管署提醒，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往立百病毒流行地區，如前往流行疫情區域，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。