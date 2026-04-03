醫揭「3個習慣」讓你必中流感　「摸臉」成病毒破口

▲醫師提醒，有些壞習慣讓你容易得流感。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

國內流感疫情連續三週升溫，其中又以B型流感最多。醫師黃軒表示，3個習慣讓你中鏢，包括一直摸臉、去人多的地方不戴口罩，以及長期睡不飽；其中，睡眠不足的人，感染呼吸道病毒風險上升約4倍。他也提醒，一直噴酒精以為就安全，以為年輕抵抗力比較好，都是錯誤的防疫觀念。

「這3個習慣，讓你必中流感！」胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書發文指出，門診最常聽到病患說自己沒做什麼為何就中流感，殊不知這都是源自個人習慣問題造成的，「真相是——你每天都在做『讓病毒成功進入身體』的事，你都不在乎？」

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他進一步說明，有3個習慣是流感最愛的破口，第一是「一直摸臉」，平均每小時摸臉20次以上，手上可能早就沾滿來自電梯按鈕、手機、門把的病毒，一直摸鼻子、嘴巴、眼睛，病毒就直接「送進體內」。第二是「人多地方卻不戴口罩」，他表示，流感主要靠飛沫傳播，一個人的咳嗽等於上千顆病毒飛出，在空氣中的氣溶膠，在你身邊周邊懸浮著，「沒口罩 = 直接吸進肺。」

第三是「長期睡不飽」，黃軒指出，這是最被低估，研究顯示睡眠不足的人感染呼吸道病毒風險明顯上升，睡眠少於6小時者感染風險增加約4倍，身體防線直接崩潰。

他也提醒，一直噴酒精以為就安全，一直沒發燒就認為不是流感，還有以為年輕抵抗力比較好，這都是很多人做錯的防疫觀念。

▲疾管署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

國內流感疫情連續3週升溫，根據疾管署監測，上週類流感門急診就診達9.7萬人次，其中又以B流占超過7成為主流。疾管署長羅一鈞指出，清明連假南來北往，可能讓疫情持續，但目前評估就診人次不會超過10萬，上週應該已經是疫情最高點，清明後疫情就會出現明顯下降。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，B型流感比較常感染兒童與青少年，且比較常出現肌肉痛，特別是小腿劇烈痠痛，或者是有些腸胃不適的症狀。一般雖然認為B流比較輕微，但過往研究顯示其住院死亡率和A型流感沒有明顯差異，還是有造成重症的風險，提醒如果有出現重症危險徵兆，還是要儘早的就醫治療。

